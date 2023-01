Shutterstock lancia un generatore di immagini IA etico con OpenAI, Meta e LG

C'è un nuovo generatore di immagini IA sulla piazza e i nomi delle aziende coinvolte non passano inosservati. Al centro del tutto c'è infatti il noto portale Shutterstock, ma il progetto vede di mezzo partnership legate anche a realtà ben note in ambito Tech, da OpenAI (sì, l'organizzazione dietro ChatGPT e DALL-E) a Meta, passando per LG.

Infatti, come riportato anche da Gizmodo e TechCrunch, nonché come spiegato direttamente mediante un comunicato stampa diffuso tramite PR Newswire, nella giornata del 25 gennaio 2023 è stata lanciata la piattaforma Shutterstock AI, pensata per consentire a chiunque di "creare immagini di alta qualità semplicemente descrivendo ciò che si sta cercando".

Basta collegarsi alla pagina dedicata a Shutterstock AI per veder comparire subito in alto la barra legata all'input, seguita dal tasto "Genera". Ad attirare l'attenzione è però anche la descrizione della piattaforma, dato che in quest'ultima si legge: "In collaborazione con OpenAI e LG, Shutterstock offre a tutti i contenuti generati dall'intelligenza artificiale".

Il tool permette di descrivere la propria idea ed eventualmente di scegliere appositi "stili", ottenendo un risultato in pochi secondi. Indicativamente, i messaggi che compaiono all'interno del portale fanno riferimento a un tempo che va dai 10 ai 15 secondi. In ogni caso, una volta che l'immagine verrà realizzata (risulta necessario aver registrato un account per proseguire) potrete vederne un'anteprima con watermark della piattaforma.

Per poter scaricare il tutto, risulta invece necessario acquistare una licenza legata a dei crediti. Questi ultimi hanno dei prezzi che in Italia partono da, come emerge dai nostri test, 59 euro al mese per 25 crediti o 49 euro per 5 immagini. Questo per quel che riguarda la Licenza standard ("Utilizzo con limitazioni per stampa, pubblicità e packaging. Distribuzione illimitata sul web"), mentre se si punta alla Licenza estesa ("Utilizzo illimitato per stampa, pubblicità, packaging e merchandising. Distribuzione illimitata sul web") i prezzi salgono a 199 euro per 2 immagini.

Non si fa insomma esattamente riferimento a un servizio economico, ma l'aggiunta all'offerta di Shutterstock non sta passando inosservata. "Shutterstock ha sviluppato partnership strategiche negli ultimi due anni con attori chiave del settore come OpenAI, Meta e LG AI Research per alimentare i loro sforzi di ricerca sull'IA generativa e ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti un'intelligenza artificiale generativa in modo responsabile", ha dichiarato Paul Hennessy, amministratore delegato di Shutterstock.

"I nostri strumenti sono costruiti basandosi su un approccio etico e su una biblioteca di risorse che rappresenta il mondo eterogeneo in cui viviamo. Ci assicuriamo che gli artisti, le cui opere hanno contribuito allo sviluppo di questi modelli, siano riconosciuti e premiati", ha continuato Hennessy. In parole povere, di mezzo ci sono il riconoscimento del lavoro degli artisti e il pagamento per le opere che vengono utilizzate nell'ambito del servizio.

A tal proposito, sul portale ufficiale di Shutterstock si legge che "Shutterstock ha istituito un Fondo per i collaboratori che compenserà direttamente i collaboratori Shutterstock se la loro proprietà intellettuale è stata utilizzata nello sviluppo di modelli generativi di intelligenza artificiale, come il modello OpenAI, attraverso la concessione in licenza di dati dalla libreria di Shutterstock. Inoltre, Shutterstock continuerà a compensare i collaboratori per le future licenze di contenuti generati dall'intelligenza artificiale attraverso lo strumento di generazione di contenuti IA di Shutterstock".