Si accende la Serie A: Juventus - Napoli su Sky in 4K, l'Inter vola su DAZN

Grande fine settimana di calcio per la nostra Serie A. Sky e DAZN come da protocollo hanno annunciato i rispettivi palinsesti, che in questa giornata sono ricchi di supermatch e sfide al vertice. Tra tutte figura senza dubbio il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, che sarà trasmesso da Sky (anche sul digitale terrestre) alle 15:00 di domani.

Altra partita di cartello è quella che alle ore 18:00 vedrà contrapposte le due regine degli ultimi anni. Il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo in classifica a meno tre dalla vetta, farà visita alla Juventus di Cristiano Ronaldo che ha ottenuto sette vittorie in altrettante uscite ufficiali.

Un vero e proprio scontro Scudetto, il primo di questa stagione, che Sky trasmetterà in 4K HDR per gli abbonati Sky Q in possesso di un televisore compatibile con lo standard. A raccontare il match ci saranno Riccardo Trevisani e Daniele Adani, accompagnati da ben cinque inviati: Giovanni Guardalà, Alessandro Alciato, Massimo Ugolini e Francesco Cosatti e Paolo Aghemo per i collegamenti su Sky Sport.

Previsto come sempre un ricco pre e post partita, condotto da Marco Cattaneo con Massimo Ambrosini, Luca Marchegiani e Paolo Condò.

Il sabato di calcio continua anche con la Premier League: alle 18:30 va in onda un'altra sfida al vertice tra il Liverpool di Jurgen Klopp ed il Chelsea dell'ex Napoli Maurizio Sarri.

Fronte DAZN, il sabato di calcio si apre con Barcellona - Athletic Bilbao delle 16:15, e continua con Nizza - Paris Saint Germain delle 17:15 per concludersi con Inter - Cagliari delle 20:30 ed il derby di Madrid tra Real ed Atletico delle 20:45.

La piattaforma di Perform trasmetterà anche Bologna - Udinese di domenica alle 12:30 e Frosinone - Genoa delle 15:00.