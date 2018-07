Si apre l'era post-Marchionne in FCA. Ma il titolo crolla in borsa

Inizia ufficialmente oggi la nuova era di Fiat Chrysler, che non vedrà più Sergio Marchionne alla guida del gruppo, a causa delle gravissime condizioni di salute dell'ormai ex CEO, ricoverato presso l'ospedale di Zurigo e che hanno costretto la compagnia a sostituirlo con Mike Malley.

Un Mike Malley che, a giudicare dall'avvio in borsa, dovrà lavorare duramente per ottenere la fiducia degli investitori. E' stato un avvio pesante, infatti, quello del titolo FCA in questo caldo lunedì di Luglio.

Il titolo ha perso il 4,3 per cento attestandosi a 15,71 Euro a Piazza Affari, ma a pagare l'addio di Marchionne è anche Ferrari, probabilmente complice anche il risultato di ieri in Formula 1, dove l'incidente di Sebastian Vettel ha fatto perdere al ferrarista il primo posto nella classifica generale del mondiale. Il Cavallino rampante ha perso 5 punti percentuali, attestandosi a 113,5 Euro, e lo stesso vale anche per Exor, la holding della famiglia Agnelli che cede il 4,59 per cento a 54,08 Euro.

Questa mattina, sul Corriere della Sera, è arrivata anche la lettera di Franzo Grande Stevens, storico allegale di Gianni Agnelli, che ha voluto ricordare Marchionne come "un fratello che ci consultava ed insegnava che cosa vuol dire occuparsi del successo di una grande azienda. Il dolore per la sua malattia è indicibile". Stevens ha anche lasciato intendere che i rumor emersi nelle scorse ore, che parlavano di complicazioni oncologiche per l'ex manager, evidentemente corrispondono alla realtà, e parla "della sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo di sigaretta. Quando seppi che era soltanto un intervento alla spalla, sperai. Invece, come temevo, da Zurigo ebbi la conferma che i suoi polmoni erano stati aggrediti e capii che era vicino alla fine".

"Marchionne ha lasciato una società che ha raggiunto l'incredibile risultato dell'azzeramento del debito e l'avvio di una vita di successi. Mi auguro che sulla strada che egli ha tracciato, sul suo esempio, la Fca prosegua con gli stessi risultati" sottolinea l'avvocato.