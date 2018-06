Si avvicina la Maturità 2018: niente tablet e cellulari per oltre 500 mila studenti

Con l'inizio di giugno si avvicina, come sempre, il periodo degli esami di Maturità, che quest'anno saranno affrontati da oltre 500 mila studenti in tutta Italia a partire dal prossimo 20 Giugno. Nella giornata di oggi il MIUR, in concomitanza con la Conferenza Nazionale dei Dirigenti e Tecnici e le task force regionali, ha diffuso una circolare.

Nel documento vengono confermate le indicazioni di cui si è parlato anche negli scorsi anni, ovvero il "divieto tassativo per maturande e maturandi, nei giorni delle prove scritte, di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'esame".

Sempre a livello di oggetti tecnologici, la circolare fornisce anche indicazioni riguardo l'utilizzo di calcolatrici scientifiche e grafiche nel corso della seconda prova, di cui si era parlato già in una circolare dello scorso marzo.

Negli istituti, nei giorni della prima, seconda ed eventuale quarta prova l'accesso ad internet sarà limitato esclusivamente al computer del dirigente scolastico e di chi ne fa le veci, fino al momento dell'avvenuta stampa delle tracce inviate telematicamente dal MIUR.

Il Ministero ha anche predisposto delle misure eccezionali per l'invio dei plichi telematici per gli utenti con disabilità visive e coloro che sono costretti a sostenere l'esame da sezioni carcerarie ed ospedaliere.