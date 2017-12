Si avvicina la notte della Superluna: prevista per il 3 Dicembre

Si avvicina sempre più la magica notte della, prevista per il prossimo 3 Dicembre e nel corso del quale si potrà ammirare, meteo permettendo, lapiena nel momento di massima vicinanza al nostro pianeta.

Si tratta dell'unico episodio previsto per quest'anno, come osservato dall'astrofisico Gianluca Masi al Corriere della Sera, a cui ha affermato che "il termine Superluna non è scientifico, ma ci serve per descrivere efficacemente il fenomeno".

Nel 2017, complessivamente, ci sono state ben quattro notti di Superluna, ma è stato impossibile vederle, ecco perchè l'episodio del prossimo 3 Dicembre rappresenta un appuntamento da non perdere, dal momento che secondo Masi "apparirà circa il 7% più grande ed un pò più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrà rendersene conti", visto che si tratta di "variazioni non eclatanti, che però aggiungono fascino all'evento. Si tratterà di una preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno".

Altra interessante curiosità per gli appassionati: la prima Superluna del 2018 è prevista per il 2 Gennaio 2018, proprio ad inizio dell'anno, dopo di che sarà seguita da quella del 31 Gennaio, che rappresenterà una sorpresa, visto che coinciderà con l'eclissi totale della Luna che, purtroppo, sarà visibile solo dall'Australia.

Naso all'insù quindi, domenica sera, per ammirare questo fenomeno meraviglioso.