Si riaccende Sky 4K: questa sera Manchester United - Tottenham di Premier League

Dopo il debutto avvenuto in occasione della prima giornata di Premier League, si riaccendono di nuovo i fari del 4K sul campionato inglese, con la speranza che il risultato sia migliore rispetto a quello di Juventus - Lazio.

L'avvenimento, manco a dirlo, è uno dei tanti big match che lo splendido campionato d'Oltremanica è pronto ad offrire ai propri fan.

Si tratta del Monday Night tra il Manchester United di Josè Mourinho e Paul Pogba, che non sta certo attraversando un buon periodo, ed il Tottenham di Pochettino e Dele Alli, divenuto star del web con la #DeleChallenge che nell'ultima estate ha spopolato sul web.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 su Sky Sport Football, alla posizione 203. Per far partire la riproduzione in 4K, basta schiacciare sul pulsante verde del telecomando o, in alternativa, attendere l'alert. Tale riproduzione è possibile solo sui decoder Sky Q e sui televisori abilitati a tale visione. La telecronaca, ovviamente, è affidata all'esperta voce di Massimo Marianella, che da quasi dieci anni racconta settimanalmente la Premier League inglese con la sua passione e precisione.

In alternativa, sarà possibile vedere l'evento anche su Sky Go attraverso l'applicazione disponibile per PC ed i vari dispositivi mobili, anche in alta definizione.