SIAE lancia Italia Music Export per la promozione della musica italiana

: SIAE lancia l’Italia Music Export, il primo ufficio italiano per supportare la diffusione della musica italiana oltre i confini nazionali e sostenere le aziende che operano in questo settore.

L’ufficio sosterrà l’export della musica italianaattraverso una piattaforma di networking bilingue (italiano e inglese), un supporto economico per valorizzare i talenti italiani all’estero, eventi di formazione per gli operatori dell’industria musicale italiana e il presidio attento e costante di tutte le occasioni di visibilità.

L’Italia Music Export, fondato e finanziato per i primi tre anni da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori è gestito da Nur Al Habash, già direttrice di Rockit, professionista con una solida esperienza nell’editoria musicale e negli eventi culturali. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del MIBACT.

All’indirizzo www.italiamusicexport.com è attivo il sito ufficiale dell’Italia Music Export, strumento operativo che mette a disposizione del pubblico internazionale: un database costantemente aggiornato con schede informative di artisti e aziende operanti nel music business italiano; un magazine in lingua inglese focalizzato sulla musica italiana; una panoramica del settore musicale in Italia conreport e statistiche; playlist curate per fornire un percorso guidato alla conoscenza della musica made in Italy.

La versione in italiano del sito web, denominata “Area Italia”, contiene invece notizie sul music business internazionale e strumenti per i professionisti italiani, informazioni su corsi e finanziamenti per l’export.

Dal 2018 saranno online anche i primi boost economici promossi dall’Italia Music Export powered by SIAE, rivolti ad autori e artisti italiani e ai professionisti che li affiancano per sviluppare le attività sui diversi mercati internazionali.