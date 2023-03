SIAE sul mancato accordo con Facebook per la musica: 'decisione unilaterale'

Tra le notizie di giornata non possiamo non citare il mancato accordo tra SIAE e Meta che già da questo pomeriggio porterà alla rimozione della musica per cui SIAE detiene i diritti d’autore dai cataloghi di Facebook ed Instagram, con conseguente impossibilità di utilizzo da parte degli utenti per post e Storie.

In risposta alla dichiarazione giunta dal colosso dei social network, è arrivata la nota di SIAE che evidenzia come si tratti di una “decisione unilaterale di Meta” presa dal gigante della Silicon Valley proprio mente la negoziazione era in corso. Una decisione che, evidenzia la Società, “lascia sconcertati autori ed editori italiani”.

Secondo SIAE, “viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell’effettivo valore del repertorio. Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla direttiva copyright per la quale gli autori e gli editori di tutta Europa si sono fortemente battuti”.

Sulla questione è intervenuto anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in commissione alla Camera. l’esponente del Governo ha affermato che “i colossi transnazionali devono rispettare l’identità e la sovranità legislativa degli Stati ma soprattutto il lavoro di ingegno delle persone, che è una delle più alte espressioni della umanità e della cultura di una Nazione. Dobbiamo difendere le opere di ingegno degli autori italiani”.

Già dal primo pomeriggio intanto Meta procederà con la rimozione delle tracce dal proprio catalogo e gli utenti italiani ed europei non avranno più la possibilità di utilizzare i brani SIAE nelle Storie, Reel e Feed di Instagram e Facebook.