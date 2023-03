SIAE ha spiegato la rimozione della musica da Facebook ed Instagram

La rottura tra SIAE e Meta continua ad essere al centro del dibattito anche a causa delle proteste degli utenti. In una lunga lettera inviata ai propri associati, e ripresa dai colleghi di Rockol, la Società Italiana degli Autori ed Editori ha fatto chiarezza su quanto avvenuto.

Nella lettera, che conferma le indiscrezioni trapelate lo scorso giorno e pubblicate da FIMI, si legge che la rimozione non sarebbe legata a ragioni economiche o pretese eccessive da parte di SIAE. “La negoziazione è stata interrotta per il rifiuto di Meta di condividere con SIAE le informazioni necessarie alla definizione di una somma congrua per remunerare gli autori e gli editori” si legge nella lettera, che evidenzia come “le normative europee stabiliscono che gli aventi diritto debbano ricevere una somma adeguata e proporzionata per l’utilizzo delle loro opere”.

Meta avrebbe “imposto a SIAE una cifra forfettaria, nella formula del ‘prendere o lasciare’, senza fornire dettagli su come fosse calcolata. Meta ricava cifre astronomiche dalle opere musicali: queste sono tutte informazioni vitali per il calcolo di una somma adeguata e proporzionata”.

SIAE dal suo canto si è sempre dichiarata (e continua a farlo) disponibile a rivedere le richieste qualora Meta “avesse condiviso i dati dei ricavi derivati dall’utilizzo delle opere musicali”, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

Nella lettera si risponde anche ai timori degli artisti, ma SIAE ricalca che “il ritorno economico, in termini di diritto d’autore, è però una questione non solo di principio ma anche di natura pratica ed economica”.

SIAE ha anche fatto sapere che è interessata a riprendere i negoziati.