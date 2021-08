In Siberia da un momento all'altro potrebbe scoppiare una 'bomba ambientale': ecco cosa

Sono tante le conseguenze nefaste del cambiamento climatico. Per anni gli scienziati avvisano che l'aumento delle temperature nell'Artico rischia di far detonare una "bomba a orologeria" di antichi depositi di gas serra. Secondo quanto riporta il Washington Post, la "miccia" di questa bomba sta diventando sempre più corta.

Diverse immagini satellitari della Siberia ci mostrano che vaste distese di calcare, prima intrappolate sotto il permafrost, stanno emergendo e si stanno sciogliendo. Tutto questo è stato dapprima pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo scorso anno, dopo che il calcare è stato riscaldato da un'ondata di calore, ha iniziato a rompersi e sono fuoriuscite sacche di gas.

L'evento, ovviamente, ha rilasciato un'enorme quantità di metano che, fino ad ora, era rimasta al sicuro all'interno di queste profondità. "Abbiamo scoperto che due aree di elevata concentrazione di metano coincidono perfettamente con due strisce in cui si verificano formazioni calcaree nel sottosuolo", ha dichiarato a Inverse l'autore principale dello studio, nonché geoscienziato dell'Università di Bonn, Nikolaus Froitzheim.

Ovviamente, come la maggior parte di questi studi, servono altri documenti per affermare qualcosa di così importante. C'è, tuttavia, il potenziale di un disastro annunciato se tutto il gas attualmente intrappolato nel permafrost mondiale venga rilasciato. Insomma, sicuramente queste zone devono essere monitorate con grande attenzione.