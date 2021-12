In Siberia ci sono dei 'fuochi zombie' che stanno devastando l'ecosistema

In alcune parti della Siberia, perfino quando la temperatura scende a -75 °C sotto lo zero, si creano quelli che vengono chiamati in gergo "fuochi zombie". Queste fiamme continuano a bruciare anche per mesi o anni, sotto uno strato profondo di neve e ghiaccio.

Recentemente il The Siberian Times ha condiviso un video che mostra uno di questi incendi, visibili attraverso dei piccoli fori della neve (potrete osservarlo in calce alla notizia). Come fanno questi fuochi a bruciare? In poche parole la neve e il ghiaccio fungono come una sorta di "isolante termico"; ciò crea una vera e propria protezione che permette il divamparsi di questi incendi.

Così come le loro controparti estive, questi incendi rilasciano molti gas serra nell'ambiente. Il cambiamento climatico non fa altro che peggiorare le cose, poiché il riscaldamento della Terra sta prosciugando la vegetazione che sarebbe resistente al fuoco... creando terreno fertile per il propagarsi degli incendi.

Questi "fuochi zombie" sono stati avvistati a Delyankir , in Russia, dove recentemente la temperatura rilevata è diventata la più bassa mai registrata in questa località da gennaio 2014. A proposito di incendi, lo sapete che quelli che ci sono stati in Australia nel 2020 hanno portato 113 specie vicine all'estinzione? Mentre le fiamme hanno raddoppiato le emissioni dello stato.