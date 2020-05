Niente pace per la Siberia: sono cominciati un'altra volta gli incedi

Anche per l'emisfero boreale è arrivata la primavera. L'aumento della temperatura però, come ben sappiamo, può anche provocare incendi e, in Siberia e nell'Estremo Oriente della Russia, la situazione sembra essere già sfuggita di mano.

Il ministro russo per le emergenze, Evgeny Zinichev, ha dichiarato che a Krasnojarsk (una città della Russia siberiana centrale,), il 27 aprile è stato bruciato 10 volte più territorio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre in Transbaikal tre volte, e nella regione dell'Amur (situata nell'Estremo oriente russo) una volta e mezza.

Nella sola regione del Transbaikal sono stati bruciati 200.000 ettari. Secondo le autorità, gli incendi hanno avuto origine da una varietà di fonti, tra cui incendi agricoli fuori controllo, incendi dolosi e fuochi incustoditi. "Le persone si sono auto-isolate e si sono dimenticate delle regole di sicurezza antincendio", afferma Sergei Anoprienko, capo dell'agenzia forestale federale Rosleskhoz.

"In alcune regioni, la temperatura è già di circa 30 gradi C e le persone non riescono proprio a stare nei loro appartamenti. La gente si è precipitata all'aperto e, di conseguenza, abbiamo un'ondata di punti termici", aggiunge l'uomo. A testimonianza di ciò, un satellite della NASA ha catturato le immagini di alcuni incendi dallo spazio il 27 aprile (visibile in calce alla notizia). Attualmente, l'area sta attraversando un clima insolitamente caldo insieme a forti venti, una combinazione pericolosa.

"Nove regioni siberiane sono state colpite da questi incendi. Nuvole di fumo hanno attraversato il paesaggio siberiano", afferma la NASA. Con l'aumento dei cambiamenti climatici, questi incendi continueranno a diventare in media più grandi, più pericolosi e più frequenti. "A maggio - giugno, inizia un periodo pericoloso in Siberia ... Possiamo continuare a parlare delle previsioni per molto tempo, ma la situazione dipenderà letteralmente da noi e da voi - da come ci comporteremo".