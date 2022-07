Siccità e caldo estremo stanno decimando le risaie della Pianura Padana

Il caldo estremo sta imperversando ormai da settimane, creando tantissimi problemi nella nostra penisola, tra cui siccità ed incendi. La Pianura Padana, ad esempio, sta vivendo quella che è stata definita come la peggiore crisi idrica degli ultimi 70 anni, decimando anche le famose risaie che la contraddistinguono.

Una visione terribile. I campi, infatti, non sono altro che terra desolata, con steli di riso che muoiono lentamente nel terreno arido ed ormai sabbioso. "In circostanze normali, in questo periodo dell'anno le piante sarebbero arrivate fino alle ginocchia e le risaie sarebbero completamente piene d'acqua", ha affermato uno dei produttori.

La principale regione risicola d'Europa che fornisce all'Italia, ed al mondo, il famoso arborio autoctono e molte altre varietà per la realizzazione del famoso risotto, si estende dal Pavese in Lombardia al Vercellese e Novarese in Piemonte.

L'ultima "precipitazione decente" registrata nella zona è addirittura dello scorso dicembre, oltre 7 mesi fa. "Se non c'è più acqua, si può perdere fino al 100% del fatturato di un produttore", ha sottolineato un altro agricoltore.

Intorno alle risaie sono visibili delle inquietanti crepe nella terra arida, quasi come cicatrici ambientali, ed i deboli germogli di riso rachitici sono ricoperti da un sottile strato di polvere. Davvero una visione terribile.

I piccoli canali di irrigazione che costeggiano i campi sono quasi completamente asciutti. D'altronde, le acque del fiume Po, il cui bacino idrografico piatto è solitamente perfetto per la coltivazione del riso, quest'anno è ad un livello così basso che storicamente non si vedeva dal 1952.

All'inizio di luglio, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque regioni italiane, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, quattro delle quali rifornite proprio dalle acque del Po.

Stefano Greppi, presidente della sezione pavese dell'associazione agricola Coldiretti, ha affermato che il Paese rischia una carenza di riso come mai prima d'ora. Una situazione che metterà a rischio la distribuzione delle oltre 200 varietà, tra cui i famosi marchi Carnaroli, Arborio, Roma e Baldo, indispensabili per la preparazione dei risotti tipici.

"La situazione è disperata, per non dire apocalittica. Il danno economico potrebbe essere incalcolabile, per milioni di euro. Se quest'anno non ci sarà raccolto, c'è il concreto rischio che molte aziende chiudano o falliscano", ha aggiunto Greppi.

Davvero una estate terribile che non accenna a dare segni di tregua, d'altronde anche questo fine settimana è all'insegna delle temperature estreme con il picco dell'anticiclone Apocalisse 4800.