Siccità e distruzione: ecco cosa accomuna il Medioevo e i giorni nostri

Agli inizi del XIV secolo si cominciò a vivere in Europa un periodo traumatico da un punto di vista climatico. Nacque la cosiddetta "Piccola Era Glaciale", che si sarebbe protratta fino al 1800. Tuttavia, sembra che per arrivare a quel drastico abbassamento di temperatura vi sia stato un percorso simile a quello che stiamo vivendo oggi.

Dei ricercatori di Leibniz hanno recentemente pubblicato un articolo nella rivista "Climate of the Past", cercando di dimostrare in maniera dettagliata tutti gli scenari climatici che si sono susseguiti dal 1302 fino al 2018. Paragonando i dati ricavati, si è notato come vi sia una forte somiglianza tra le prime grandi siccità del 1302-1307 e le temperature di oggi.

Prima, però, di passare alle conclusioni dello studio, è giusto provare a dare un po' di contesto storico su quello che stava succedendo nel nostro continente durante il XIV secolo.

Negli ultimi anni sono aumentate le ricerche in specifiche zone dell'Europa, come nelle regioni del Nord-Italia, della Francia meridionale e dell'Europa centrale, al fine di comprendere meglio come dei repentini cambiamenti climatici, avvenuti nel giro di pochi decenni, abbiano avuto un forte impatto nella struttura socio-economica di quelle zone.

Il tutto iniziò col famoso "periodo caldo-medievale", un lasso di tempo tra il IX e il XIV secolo, in cui il clima fu relativamente caldo e permise alla popolazione di migliorare gradualmente le proprie condizioni di vita. Gli uomini dell'epoca non potevano, di certo, sapere come il loro impatto intensivo sulla terra, misto ai naturali cambiamenti del clima, avrebbero portato ai secoli più oscuri del Medioevo europeo.

Con una serie di analisi del suolo, misto allo studio dei reperti biologici ritrovati sparsi nelle zone sopra citate, si è notato come, a partire dall'estate del 1302, cominciarono a seguire una serie di alluvioni non previste. Dal 1304, solo due anni dopo, la situazione si ribaltò drasticamente e le estati divennero improvvisamente calde ed aride. Nacque, così, il più esteso periodo di siccità tra il XIII e il XIV secolo.

Comparando questi fenomeni ai dati registrati nel 2018, si nota come vi sia una stretta somiglianza. Infatti, negli ultimi anni le zone dell'Europa settentrionale e meridionale hanno vissuto un gran numero di alluvioni estive improvvise, mentre l'Europa centrale tende ad inaridirsi sempre più.

Questa situazione di instabilità climatica potrebbe essere determinata, sia oggi come in passato, dall'Artico. Durante il periodo caldo-medievale, infatti, molti dei ghiacciai presenti in questa zona del mondo si erano ritirati a causa delle alte temperature. E, come ben sappiamo, questo problema sussiste tutt'oggi.

Nel campo della climatologia vi è una teoria che sembrerebbe affermare come l'elevato surriscaldamento dell'Artico diminuisca le differenze di temperatura tra le aree centrali dell'Emisfero Nord e il Polo Nord. Se si somma questa tesi all'idea che la simile temperatura tra queste due zone della Terra possa prolungare alcuni traumatici eventi meteorologici, allora troviamo un pattern simile tra il clima del Basso Medioevo e quello odierno.

Pur essendo in due prospettive climatiche differenti, passato e presente sembrano essere, comunque, accomunate da due fattori: repentini cambiamenti climatici e siccità che hanno costretto l'intera popolazione europea ad adattarsi per sopravvivere.

I ricercatori di Leibniz hanno precisato come, pur teorizzando questo parallelo tra Europa medievale e contemporanea, è impossibile giungere a delle conclusioni precise sui futuri risvolti che i cambiamenti climatici hanno in riserbo per l'umanità del XXI secolo. Bisogna considerare che nel Basso Medioevo le fluttuazioni violente tra caldo e freddo siano state naturali. Oggi, al contrario, l'uomo ha sempre più un maggiore impatto nel clima, tanto da sovrastare, alcune volte, il suo naturale mutamento.