La siccità di questo lago ha riportato alla luce oscuri e macabri segreti

Non è una novità che negli Stati Uniti e in molte parti della Terra si stia verificando una mega siccità. Questi eventi si sono rivelati particolarmente sconcertanti nel lago Mead del Nevada, dove le acque in ritiro hanno rivelato una serie di resti umani.

L'1 maggio, infatti, la polizia ha ricevuto segnalazioni di un corpo umano all'interno di un barile bloccato nel fango. In meno di una settimana, sabato 7 maggio, i ranger del National Park Service sono stati avvisati della scoperta di altri resti umani osservati vicino al lago.

Le acque del lago Mead sono in calo da diversi decenni, nonostante sia il più grande serbatoio idrico degli Stati Uniti per capacità d'acqua, lasciando il bacino idrico pieno solo del 38% entro la fine di aprile 2021. Il livello è ulteriormente diminuito quest'anno, rivelando dei segreti oscuri che il lago nascondeva.

Il primo corpo sembra essere vittima di un omicidio causato da una ferita da arma da fuoco. La polizia, sulla base del vestiario del soggetto, afferma che l'uomo sia stato ucciso a metà degli anni '70 o all'inizio degli anni '80. Il secondo cadavere, secondo il medico legale della contea di Clark che sta indagando sulla causa della morte e sull'identità, è ancora in "work in progress".

"Il livello dell'acqua è sceso così tanto negli ultimi 30-40 anni che, dove si trovavano i corpi, era impossibile scoprirli", secondo quanto affermato dal tenente dell'LVMPD Ray Spencer al Las Vegas Review-Journal. A proposito, nei laghi della Terra anche l'ossigeno in calo e questa è una bruttissima notizia.