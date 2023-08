Siccità, le piogge artificiali potrebbero risolvere il problema

La siccità è un fenomeno che sta causano gravissimi problemi, poiché rende impossibile l'agricoltura con conseguente scarsità nei raccolti. Questa pare sia causata proprio dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici e dalle temperature elevate.

Come sappiamo, le nuvole sono formate da cristalli di ghiaccio o goccioline di acqua, sospese in aria. La pioggia, dunque, si crea quando queste goccioline incontrano dei nuclei che permettono la condensazione del vapore acqueo e, di conseguenza, causano le precipitazioni. Poiché negli anni, le piogge sono divenute sempre più rare, si sente la necessità di intervenire.

Per cercare di arginare il problema ed evitare che la situazione peggiori, gli scienziati hanno sperimentato delle piogge artificiali. Ma cosa sono esattamente? Nonostante possa sembrare qualcosa di estremamente nuovo e complesso, in realtà non è così. Infatti non è una pratica troppo recente, poiché già molti anni fa si tentò di controllare il clima, provocando delle precipitazioni "false".

Questa pratica, nota come cloud seeding o semina delle nuvole, prevede l'utilizzo di aeroplani o droni al fine di introdurre nelle nuvole delle sostanze capaci di far condensare il vapore delle nubi, provocando, dunque, la pioggia.

Le sostanze chimiche utilizzate possono essere anidride carbonica solida o ioduro d'argento, che, agendo come nuclei, permettono la condensazione del vapore acqueo e la formazione di gocce di pioggia.

In effetti, potrebbe essere un'ottima soluzione al devastante problema che affligge il mondo ma tuttavia, sebbene in alcuni casi i risultati siano stati positivi, non è ancora stata considerata come la soluzione definitiva al problema. Inoltre, la pioggia artificiale potrebbe avere degli effetti indesiderati sugli ecosistemi, sulla contaminazione dell'acqua e sull'alterazione dei modelli naturali delle precipitazioni.

