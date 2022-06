Siccità record in Nord Italia: già pronto il razionamento idrico

Il caldo incombe da settimane e sta già creando diversi problemi nella nostra penisola. La Pianura Padana, ad esempio, sta pensando di razionare l'acqua per far fronte ad un periodo di siccità record. La Lombardia settentrionale si è infatti preparata a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un clima che sta minacciando raccolti e salute.

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha affermato preoccupato alla stampa: "È una situazione estremamente delicata", riferendosi alla crisi del territorio che sta subendo la peggiore siccità degli ultimi 70 anni.

Ricordiamo che il Nord Italia ospita un settore agricolo cruciale per l'equilibrio nazionale, ecco perché il presidente Fontana ha detto che potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza per la Lombardia ed altre tre regioni limitrofe: quali Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Il fiume Po è il più grande serbatoio di acqua dolce d'Italia e gran parte di esso è utilizzato dagli agricoltori e, secondo l'Osservatorio Permanente dell'Autorità di Bacino, alcune sue aree sono rimaste senza pioggia per oltre 110 giorni.

Quindi, con le previsioni meteorologiche che non prevedono precipitazioni nel prossimo futuro, diversi comuni hanno iniziato ad installare cisterne d'acqua ed imponenti vasche di raccolta.

Utilitalia, la federazione delle imprese idriche, per correre ai ripari ha richiesto ai sindaci di oltre 100 comuni piemontesi e 25 lombardi di sospendere le forniture notturne di acqua potabile per ricostituire i livelli degli invasi.

La Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza ed assistenza dell'agricoltura, ha affermato preoccupata che la siccità sta avendo un impatto importante anche a livello economico, mettendo a rischio oltre il 30% della produzione agricola nazionale e metà dell'allevamento nella valle.

Una situazione davvero preoccupante che non deve assolutamente essere sottovalutata.

