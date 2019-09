La siccità in Spagna ha riesumato un'antica 'Stonehenge' vecchia 4.000 anni

Sotto le acque del bacino idrico spagnolo di Valdecañas è rimasto nascosto, per ben 4.000 anni, un antico cerchio di pietre molto simile a Stonehenge. I mesi di siccità che hanno colpito la Spagna hanno rivelato la struttura nella sua interezza (gli esperti sapevano già delle sua esistenza).

Attualmente ci sono delle discussioni sul spostare le pietre per preservarle o lasciarle dove sono state trovate (per essere poi ricoperte dall'acqua). Il cerchio, composto da 150 pietre, è stato costruito durante l’età del rame o del bronzo sulle rive del fiume Tago.

La struttura, a differenza di Stonehenge, potrebbe essere stata una tomba o un rifugio chiamato dolmen. Dei simboli, come una forma umana e una sorta di serpente scolpiti all'ingresso, suggeriscono che il posto possa essere stato usato come luogo di culto.

"Avevo visto parti di esso spuntare dall'acqua prima, ma questa è la prima volta che l’ho visto per intero. È spettacolare perché ora si può apprezzare l’intero complesso per la prima volta da decenni", ha dichiarato Angel Castaño, presidente dell’Associazione culturale Roots of Peraleda.

Le pietre devono essere trasferite in un luogo sicuro, sia per ulteriori ricerche che per rafforzare il turismo locale, sostiene Castaño. "Le pietre, che sono di granito e quindi porose, stanno già mostrando segni di erosione e screpolature, quindi se non agiamo ora potrebbe essere troppo tardi", aggiunge l'uomo.

Ma non tutti sono d'accordo con questa affermazione: "Potrebbe costarci soldi [riferita all'opportunità di far diventare le pietre un'attrazione turistica], ma abbiamo già una delle cose più difficili da ottenere: questo incredibile monumento storico", afferma l'archeologa Bueno Ramirez. Spostare le pietre infatti, potrebbe danneggiarle ulteriormente.

Sicuramente una grande scoperta quella fatta in Spagna, resta da vedere quale sarà il destino del cerchio. Lo scopriremo sicuramente in futuro.