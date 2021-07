In Sicilia migliaia di anni fa esistevano elefanti nani: erano più piccoli di un uomo

In Sicilia decine di migliaia di anni fa esistevano degli elefanti nani. Al momento del loro arrivo, però, queste creature erano grandi come quelli che conosciamo oggi con un peso di 10 tonnellate. Tuttavia sull'isola iniziarono a "dimagrire" velocemente, perdendo in media fino a 180 chilogrammi ad ogni generazione.

Come ben sappiamo, soprattutto grazie a uno dei padri dell'evoluzione, Charles Darwin, le isole sono note per dare origine a popolazioni isolate che hanno un aspetto e un comportamento molto diversi dai loro "parenti" non insulari. Un esempio è dato proprio dagli elefanti nani che vivevano in Sicilia fino a 10.000 anni fa.

Queste creature erano alte da 90 centimetri a 1,80 metri e pesavano da 200 a massimo 1.000 chilogrammi. Per fare un confronto, gli elefanti di oggi in Asia e in Africa variano da 1,80 a 4 metri di altezza e hanno un peso da 2.000 a 7.000 chilogrammi, a seconda della specie e del sesso.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology descrive una specie di elefante nano vissuta in Sicilia, che iniziò a perdere rapidamente peso poco dopo il suo arrivo nell'isola molto probabilmente a causa di una carenza di cibo. La squadra di ricercatori dietro lo studio, con scienziati provenienti dall'Italia, Regno Unito, Germania e Islanda, ha studiato 11 campioni di questi antichi elefanti.

Grazie un campione racconto nella Grotta dei Puntali, un'area naturale protetta situata nel comune di Carini, nella città di Palermo, gli esperti sono stati in grado di ricostruire il DNA mitocondriale (il frammento di DNA che viene tramandato solo dalla madre) di un elefante nano. Grazie allo studio, gli scienziati hanno scoperto il tempo impiegato dalla creatura per rimpicciolirsi.

L'elefante faceva parte di un genere estinto chiamato Palaeoloxodon ed è esistito tra 175.500 e 50.000 anni fa. Secondo la stima massima, la creatura iniziò a perdere 200 chilogrammi e circa 4 centimetri per generazione, al punto da diventare quasi un decimo delle dimensioni del loro antenato (il Paleoloxodon antiquus alto quasi 4 metri e pesante 10.000 chilogrammi), a circa 1,8 metri di altezza e 1.700 chilogrammi.

Per fare un esempio più concreto, è come se un essere umano adulto diventasse delle stesse dimensioni di un macaco, una scimmia alta 60 centimetri e pesante 12 chilogrammi. Le collezioni di elefanti nani esistenti possono essere trovati attualmente all'interno del Museo di Geologia "G. G. Gemmellaro" a Palermo.