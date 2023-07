Sicilia a un passo dal fare il record storico di temperatura più alta d'Europa

Negli ultimi giorni la Sicilia è stata colpita da un'ondata di calore senza precedenti, con la provincia di Catania che ha registrato temperature superiori ai 47 gradi. Questo picco di calore, che ha avuto luogo a Borgo Pietro Lupo, tra i comuni di Mineo e Ramacca, è il più alto registrato in Sicilia il 24 luglio 2023.

Nonostante l'intensità del calore, il record di 48,8 gradi raggiunto a Floridia, in provincia di Siracusa, nell'agosto del 2021, non è stato ancora superato, ma manca davvero pochissimo. Alle 13:00 della giornata di ieri, pensate, il termometro a Motta Sant'Anastasia, nel catanese, ha segnato 47 gradi, la temperatura più alta registrata in Sicilia del giorno, secondo quanto riportato dalla protezione civile regionale.

Purtroppo non è finita qui. Alle 15:30, la temperatura più alta è stata registrata a Borgo Pietro Lupo, dove il mercurio ha raggiunto i 47,1 gradi. In alcune zone di Catania, i termometri delle farmacie hanno addirittura segnato 48 gradi, un valore che avvicina pericolosamente il record storico. Nonostante un leggero calo delle temperature nel tardo pomeriggio, con la protezione civile che segnava una massima di 37,5 gradi a Catania e quasi 36 gradi a Palermo, a Motta Sant'Anastasia il termometro segnava ancora 40,6 gradi alle 17:00.

La brutta notizia è che queste temperature potrebbero aumentare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni (anche se, secondo gli esperti, la temperatura dovrebbe diminuire), mentre la cosa ancora più spaventosa, però, è che secondo gli scienziati nel 2024 ci sarà un caldo completamente nuovo.