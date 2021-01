Quanto è sicura la ricarica touchless? Motorola prova a rispondere

In seguito agli annunci di Xiaomi prima e in seguito anche di Motorola dei propri sistemi di ricarica touchless, quest'ultima ha deciso di tornare sull'argomento per fornire dei chiarimenti più che dovuti sul fronte della sicurezza.

La tecnologia Motorola One Hyper, esattamente come la controparte Xiaomi, permetterà di ricaricare uno o più device compatibili, in maniera totalmente wireless e touchless presenti in un raggio di circa un metro.

La preoccupazione principale riguarda però la possibilità di arrecare un danno agli individui presenti nell'area coperta da tale tecnologia poiché, per quanto 5W di potenza possano sembrare sicuri, non è un rischio trascurabile.

La risposta di Motorola non si è fatta attendere e, in seguito alla pubblicazione di un video di approfondimento, ci ha mostrato la safety feature della sua ricarica One Hyper. La ricarica touchless di Motorola ha infatti un sensore in grado di arrestare immediatamente il processo di ricarica appena il device viene impugnato.

Nel video dimostrativo è chiaramente visibile anche un individuo che pone la propria mano davanti al trasmettitore e anche in questo caso la ricarica viene interrotta bruscamente.

Per quanto si tratti di misure apprezzabili, è comunque un workaround per aggirare il problema alla radice. Speriamo quindi che venga fatta chiarezza anche sulla genuinità delle onde trasmesse, con o senza dispositivi di sicurezza.