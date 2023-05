Più sicurezza in casa con le nuove soluzioni WiZ: c'è anche la nuova indoor camera

Signify ha presentato oggi le nuove soluzioni di home monitoring per rendere le proprie abitazioni ancora più sicure e garantire una perfetta integrazione tra illuminazione e sicurezza.

WiZ infatti integra la soluzione Home Monitoring, conscia del fatto che uno dei modi più efficaci per scoraggiare gli intrusi in casa è rendere le abitazioni più luminose dando anche l’impressione di essere all’interno quando non si è presenti. Per questo motivo, l’app WiZ è stata ottimizzata con l’aggiunta di nuove funzionalità come le “Monitoring Routines” personalizzabili che permettono di gestire e monitorare l’intera illuminazione domestica con un solo tocco dall’app.



L’applicazione può anche avvisare circa le attività sospette all’interno o in prossimità della casa, e con la tecnologia di rilevamento SpaceSense ogni apparecchio WiZ compatibile si può trasformare in un sensore di movimento in grado di intercettare ogni tipo di spostamento nell’area.



Presentata anche la nuova WiZ Indoor Camera che assicura una copertura a 360 gradi dell’abitazione e permette agli utenti di decidere se attivare il monitoraggio WiZ in tutta la casa o solo in alcune aree.



Le luci WiZ possono anche essere automatizzate per dare l’impressione di essere in casa: in questo modo si accenderanno o spegneranno simulando il comportamento naturale degli umani. Gli utenti hanno anche la possibilità di scegliere il tipo di comportamento che le luci dovranno assumere in caso di rilevamento del movimento.



Per coloro che si approcciano per la prima volta all’ecosistema WiZ, è disponibile lo starter kit Home Monitoring composto dalla nuova WiZ Indoor Camera e dalle lampadine WiZ.



La Indoor Camera ha un prezzo di 103,50 Euro e sarà disponibile dal 15 Maggio in Italia, mentre da settembre arriverà il WiZ Home Monitoring Starter Kit a 183,99 Euro.