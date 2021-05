Sicurezza, 'Have I Been PWNED' diventa open source e riceve il supporto dell'FBI

Fedele alleato dei nostri account da diversi anni, Have I Been PWNED è senza dubbio uno dei siti web più utili di sempre e grazie ai database in esso presenti, ci consente di verificare se i nostri account sono stati violati o sono presenti in un data-leak.

A oggi gestito dal ricercatore Troy Hunt, direttore regionale di Microsoft, il portale Hawe I Been PWNED diventerà molto presto una risorsa open source, per consentire il contributo della collettività.

Lo stesso Hunt ha spiegato che "la filosofia dietro HIBP è sempre stata quella di supportare la comunità, ora voglio che la comunità aiuti a supportare l'HIBP". HIBP è scritto in .NET e funziona su Azure. Hunt spera che "questo incoraggi una maggiore adozione del servizio sia per la trasparenza che l'apertura del codice base porta con sé sia ​​per la fiducia che le persone possano sempre improvvisare, se lo desiderano. Forse non vogliono la dipendenza dall'API ospitata, forse vogliono solo una posizione di riserva se dovessi mai incontrare una morte prematura in uno sfortunato incidente con la moto d'acqua. Questo darà alle persone delle scelte".

Il codice di HIBP continuerà ad essere mantenuto su GitHub sotto licenza BSD a 3 clausole.

Come diretta conseguenza, anche enti governativi come l'FBI potranno contribuire all'aggiornamento del database. Bryan A. Vorndran, vicedirettore della Cyber ​​Division dell'FBI ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con HIBP su questo importante progetto per proteggere le vittime del furto di credenziali online. È un altro esempio di quanto siano importanti le partnership pubblico/privato nella lotta alla criminalità informatica".