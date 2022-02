La sicurezza di Windows 11 migliora: nuova app di Microsoft in arrivo

Pare che i prossimi aggiornamenti di Windows 11 saranno importantissimi per la piattaforma e per Microsoft stessa. Dopo aver appreso che il prossimo Patch Tuesday risolverà i bug di Windows 11 relativi alla compatibilità con gli SSD NVMe, infatti, nelle scorse ore sono emerse due altre novità che presto potrebbero arrivare sul sistema operativo.

Sappiamo già che l'update di febbraio di Windows 11 sarà enorme e conterrà diverse feature finora riservate agli utenti del canale Insider, come il supporto alle app Android e i nuovi Media Player e Blocco Note, ma anche il nuovo design Tabbed e la riprogettazione della Taskbar. Tuttavia, a queste novità potrebbero presto aggiungersene altre due.

La prima è il nuovo Microsoft Defender web-based, pensato da Microsoft come un antivirus cross-platform, che dovrebbe essere implementato su Windows 11, Windows 10, Android, iOS e MacOS. Microsoft Defender è il miglior antivirus per Windows 11 del 2021, ed è stato recentemente riprogettato dalla Casa di Redmond, che gli ha fornito diverse nuove feature ed un redesign dell'UI, in modo da renderla in linea con quella del suo nuovo sistema operativo.

La nuova app di Microsoft Defender, dunque, comprende uno scanner per i malware, un antivirus, un filtro per il phishing e persino un tool di riconoscimento delle password compromesse. Inoltre, Microsoft ha spiegato che ogni utente potrà personalizzare la dashboard dell'applicazione, tenendo sempre sotto controllo la salute del PC dagli altri device connessi a Defender.

Come riporta Windows Latest, Microsoft Defender è stato aggiornato da Microsoft nelle scorse ore, ed ora possiede un'interfaccia di login tramite account Microsoft. Ciò significa, con ogni probabilità, che il tool verrà presto reso disponibile a tutti gli utenti, probabilmente già con l'update di febbraio di Windows 11.

La seconda feature aggiuntiva è stata invece scoperta da Tom's Hardware, che spiega che Windows 11 riceverà presto una pagina aggiuntiva nelle Impostazioni, dedicata alle notifiche, alla modalità Focus del sistema e, soprattutto, alla sostenibilità. Quest'ultima sezione del sistema, in particolare, è completamente nuova ed è stata introdotta da Microsoft solo nelle ultime ore.

Ciò che è più interessante è che la pagina assegna al PC un Eco Score in "foglioline" che va da 1 a 5, e che indica la sostenibilità del computer, vagliandone presumibilmente i consumi e altri fattori. Al momento, tuttavia, la feature non è attiva, mentre non è chiaro su quali valori si basi l'Eco Score del PC, poiché la pagina non mostra numeri o percentuali.

Nella stessa pagina, inoltre, vi sono una serie di impostazioni di risparmio energetico consigliate da Microsoft, che possono facilmente essere attivate o disattivate dagli utenti. Infine, sempre con l'aggiornamento di febbraio Microsoft dovrebbe introdurre anche gli sticker per desktop di Windows 11.