Sicuri che una folta barba sia segno di virilità e di alti livelli di testosterone?

I maschi di alcune specie mostrano ornamenti “inutili”, sfoggiati per rivelare lo stato di salute. In quest’ottica attirano le femmine, poiché sfruttare risorse per produrre orpelli decorativi li rende geneticamente superiori. Per gli umani, una caratteristica associata alla virilità e alla genetica ideale è la crescita di una folta barba.

Ma la barba è davvero sintomo di virilità e di alti livelli di testosterone?

Un team di ricerca dell’Università di Wrocław, in Polonia, ha effettuato uno studio per verificare e validare la relazione, suscitata dall’immaginario collettivo, tra alti livelli di testosterone e una folta peluria facciale.

Per effettuare l’indagine, 97 uomini in ottime condizioni fisiche sono stati sottoposti ad una serie di test, che hanno sfruttato l'analisi dei livelli ormonali dei partecipanti e questionari auto-valutativi.

Nello specifico gli esperimenti si sono basati sulla misurazione dei livelli di testosterone dei partecipanti durante la fascia mattutina dalle 7 alle 11, in considerazione dell’abbassamento dovuto al ritmo circadiano dei livelli di testosterone al limitare del giorno. Riguardo alle false credenze su questo ormone, siete sicuri che il testosterone sia legato al successo?

Concomitantemente, ai volontari è stato proibito di fumare, consumare alcolici ed effettuare esercizio fisico nelle 24 ore precedenti lo studio, oltre a non effettuare pulizia orale poco prima dei test, poiché il campionamento è stato effettuato attraverso la saliva.

Nella prima fase ai volontari è stato sottoposto un test con alcune domande su età, peso e altezza, e successivamente, i ricercatori hanno effettuato misurazioni sulla barba dei partecipanti. Solo dopo questo primo step è stato effettuato il prelievo del campione di saliva.

In seguito i partecipanti sono stati sottoposti ad una sessione di attività fisica di 12 minuti, al termine della quale è stato prelevato il secondo campione. Nel frattempo ai partecipanti sono state poste domande relative alla percezione della dominanza.

Dall’analisi dei risultati è emerso che non ci sono prove che una barba folta sia associata a livelli di testosterone più alti e al dominio psicologico percepito. Ma è risultata una mancanza di prove anche della tesi opposta. In quest’ultimo caso la relazione negativa ipotizzata avrebbe correlato la barba ad una sorta di “apparenza disonesta”, utile a mascherare bassi livelli di testosterone con un’apparenza virile.

In conclusione è possibile affermare che questo studio, ed altri effettuati precedentemente, non hanno riscontrato relazioni significative tra alti livelli di testosterone e la barba maschile, permettendo al fenomeno di rientrare nel novero dell’espressione puramente estetica e culturale e, dato lo sviluppo della specie umana, non assimilabile ad un carattere funzionale ed uniforme agli standard evolutivi.

Non ci resta, quindi, che rivalutare la barba maschile come espressione estetica, in relazione alla preferenza del soggetto e al contesto culturale, e sfatare il "mito dell’uomo barbuto e virile".

E se siete barbuti (come il sottoscritto N.d.R.) vi interesserà sapere se realmente la barba si è evoluta per proteggere dagli attacchi.