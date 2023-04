Siete sicuri di star inviando SMS su Android? Occhio all'opzione Internet

Non tutti conoscono a menadito le molteplici funzionalità del proprio smartphone. Questo è normale, dato che al giorno d'oggi, tra aggiornamenti e altro, il numero di possibilità offerte da un dispositivo di questo tipo è particolarmente ampio. A tal proposito, siete sicuri che ciò che state inviando da Android siano SMS? Non è scontato.

Dovete infatti sapere che, se utilizzate la classica applicazione "Messaggi" preinstallata in un ampio numero di dispositivi Android, potrebbe essere attiva una feature che invia il tutto mediante connessione a Internet. Sì, avete capito bene: potreste non esservene accorti, ma avviando una nuova chat con uno dei vostri contatti mediante l'app "Messaggi" potreste aver effettuato conversazioni tramite Internet.

Per verificare il tutto, vi basta aprire l'app "Messaggi", premere sull'icona del profilo collocata in alto a destra e selezionare l'opzione "Impostazioni di Messaggi". Dopodiché, una volta effettuato l'accesso all'area "Generali", potrebbe interessarvi fare tap sulla voce "Funzionalità di chat". In quest'ultima otterrete dunque la risposta: se in alto vedete lo stato "Connesso", molto probabilmente state inviando il tutto mediante una connessione a Internet.

Questo è per via dell'attivazione dell'opzione che potete vedere appena sotto, ovvero quella "Attiva le funzionalità di chat". La descrizione, d'altronde, recita: "Utilizza la rete di dati o Wi-Fi, quando disponibile, per l'invio dei messaggi". Non mancano tra l'altro le conferme di lettura, così come gli indicatori di digitazione (che mostrano quando un'altra persona sta scrivendo).

In questo contesto, potrebbe dunque capitarvi, dopo aver inviato un messaggio, che quest'ultimo non venga recapitato (trovando invece, contestualmente all'app Messaggi, un'indicazione relativo al fatto che la persona a cui si sta tentando di inviare il tutto non è online). In una situazione di questo tipo, ciò che potreste voler fare è inviare manualmente un SMS/MMS (così che il messaggio raggiunga eventualmente l'altra persona anche se questa non è online).

L'opzione per fare questo comparirà contestualmente al messaggio non recapitato, ma nel menu indicato precedentemente troverete anche l'impostazione "Reinvia automaticamente come SMS/MMS", che può consentirvi di evitare alla base quelle situazioni in cui magari l'altra persona ha finito i dati mobili legati alla proprio piano telefonico. Fate però chiaramente attenzione agli eventuali costi di SMS/MMS.

In ogni caso, se vi state chiedendo il motivo del tutto, di base c'è l'introduzione delle chat RCS in Messaggi, così come indicato anche sul portale di supporto ufficiale di Google. Si tratta di un "nuovo" tipo di messaggistica, che abilita anche alla potenziale condivisione di foto in alta risoluzione, nonché che consente di accedere a funzionalità come conferme di lettura e possibilità di vedere quando qualcuno sta digitando.

Di mezzo ci sono il protocollo Rich Communication Services e la crittografia end-to-end (ergo c'è maggiore sicurezza): le chat di questo tipo vengono fornite da Google e dall'operatore telefonico. Ovviamente è necessario che tutti i partecipanti a una conversazione abbiano le chat RCS attivate, altrimenti si può procedere solamente coi classici SMS/MMS. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che Google ha lanciato RCS globalmente nel 2020.