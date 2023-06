Niente sideload nella beta di iOS 17, ma Craig Federighi apre alla possibilità

Nella prima beta di iOS 17 pubblicata da Apple non è presente la possibilità di effettuare il sideloading, vale a dire il sistema che dovrebbe consentire agli utenti di installare applicazioni anche da store esterni ad App Store. Tuttavia, ciò non significa che la feature non sarà presente nella versione finale.

Diversi dirigenti Apple infatti hanno partecipato al “The Talk Show” di John Gruber dopo la presentazione di iOS 17 alla WWDC. Nel corso del podcast Craig Federighi a riguardo ha affermato che Apple vuole assicurarsi che “qualsiasi cosa faccia sia giusta per i clienti” ed ha spiegato è in corso una “collaborazione con l’UE” per discutere della conformità dell’OS.

Craig ovviamente non si è riferito esplicitamente al sideload, ma le dichiarazioni di questo tipo suggeriscono che con ogni probabilità alla fine Apple includerà la possibilità nella versione finale di iOS 17, per mettersi in regola con la normativa vigente dell’Unione Europea nonostante negli ultimi anni si sia più volte scagliata contro l’eventualità.

Uno dei motivi per cui Apple non è favorevole al sideload è rappresentato dalle entrate generate dall’App Store, dove gli sviluppatori pagano ad Apple una commissione fino al 30% su ogni vendita delle loro app. Probabile quindi un approccio “morbido”, con Apple che farà di tutto per far passare in sordina la novità.