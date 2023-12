Sideloading, Apple ha le spalle al muro? Potrebbe diventare obbligatorio in un altro Paese

Dopo le pressioni dell'UE, Apple consentirà il sideloading delle app su iPhone e iPad, benché in un ambiente "altamente controllato" e, soprattutto, solo per gli smartphone venduti nell'Eurozona. Ora, però, un altro Paese strategico per la Mela Morsicata potrebbe rendere obbligatorio il sideloading delle app su iOS.

Il mercato in questione è quello del Giappone, che sta preparando una legislazione antitrust che, nel campo della tecnologia, dovrebbe risultare molto simile al Digital Markets e al Digital Services Act dell'Unione Europea. Se il regolamento dovesse entrare in vigore, le stesse misure già valide nell'Eurozona dovrebbe diventare obbligatorie anche per il Sol Levante.

La notizia arriva da Nikkei Asia, che spiega che Apple e Google dovranno "aprire" i loro store digitali, rispettivamente su iOS e su Android, per permettere agli utenti di installare sui propri smartphone software e applicazioni provenienti da altre fonti. Nel caso di Apple, inoltre, il colosso di Cupertino dovrà anche permettere agli sviluppatori delle app di prevedere dei sistemi di pagamenti diversi da quelli dell'App Store per abbonamenti, sottoscrizioni e pagamenti in-app.

La questione dei pagamenti potrebbe risultare persino più problematica di quella del sideloading: benché Apple sia contraria al sideloading per ragioni di sicurezza, pare che implementerà la prassi nei prossimi mesi, almeno nell'UE. Invece, aprendo ai sistemi di pagamento alternativi Apple perderebbe parte delle royalties che attualmente gli sviluppatori sono tenuti a pagarle per ogni acquisto effettuato mediante App Store.

Lo stesso discorso vale per Google, ovviamente, anche se in questo caso i proventi dalle vendite sul Play Store sono nettamente inferiori rispetto a quelli di Cupertino. Né Apple né Big G, comunque, hanno commentato le indiscrezioni di Nikkei Asia, anche se è facile prevedere le posizioni delle due aziende nei confronti di una legislazione simile: nelle scorse settimane, addirittura, Apple ha fatto ricorso contro il Digital Markets Act nell'Unione Europea.