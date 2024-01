Sideloading su iPhone, ci siamo: Apple avrà l'ultima parola sulle app

In un nuovo articolo pubblicato dal Wall Street Journal si fa il punto sulle modifiche alle politiche di Apple che consentiranno alla società di conformarsi al Digital Markets Act in Europa, tra cui la possibilità di consentire il sideloading delle app su iPhone.

Secondo quanto riportato dal Journal, Apple consentirà di installare applicazioni da store esterni ad App Store per la prima volta, ma ci saranno dei compromessi a cui dovranno scendere gli sviluppatori. Apple, infatti, avrebbe intenzione di addebitare delle tariffe e mettere in campo dei processi di revisione per le app che saranno installate tramite Store esterni al proprio.

I dettagli sulle commissioni che addebiterà Apple sono scarni, così come quelli relativi al funzionamento di questo processo di revisione. Sostanzialmente quindi saremo di fronte ad un sideloading “controllato”, in cui sarà sempre il colosso di Cupertino ad avere la supervisione finale sui software che gireranno sugli iPhone.

Non è chiaro se ciò sia consentito dal Digital Markets Act dell’UE o meno, e se Apple abbia già comunicato il tutto agli organi della Commissione Europea, ma con il DMA che entrerà in vigore il prossimo mese di Marzo, non dovrebbe mancare molto prima dell’annuncio ufficiale.

Sempre il linea con il DMA, anche Whatsapp prossimamente implementerà delle modifiche al proprio sistema di messaggistica.