A Siena c'è Caterina: la prima dipendente comunale virtuale d'Italia

Il Comune di Siena ha accolto ieri una dipendente comunale molto particolare. Si chiama Caterina ed è a tutti gli effetti la prima assunta a tempo indeterminato della categoria. Qual è la particolarità? E' una dipendente comunale virtuale, in grado di parlare due lingue (italiano ed inglese).

Il debutto vero e proprio avverrà il prossimo 4 Novembre, ad inizio settimana, quando inizierà ad aiutare i cittadini con pratiche comuni come quelle per la carta d'identità, il cambio di residenza ed il rinnovo della tessera elettorale. Secondo quanto affermato, però, sarà anche in grado di sbrigare alcune pratiche amministrative.

In questo modo i cittadini non dovranno più andare agli sportelli ed affrontare le ore di coda, ma potranno concludere tutte le operazioni direttamente da casa.

Caterina lavorerà 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il comune toscano ha affidato lo sviluppo a QuestIT, un'azienda senese specializzata proprio in questo campo che ha puntato molto sull'intelligenza artificiale.

Soddisfatto ed orgoglioso per il risultato raggiunto il sindaco Luigi De Mossi, il quale ha sottolineato come "Siena apre la sfida per diventare un'amministrazione 4.0 volta a sfruttare le nuove tecnologie per rendere la burocrazia più smart, in grado di tenere in considerazione le esigenze delle persone e dare spazio a nuove opportunità d'impiego per i giovani".

Caterina sarà in grado di rispondere a 300 domande su servizi, informazioni dell'ufficio Anagrafe e documenti. Si passa da quesiti banali come "quali sono i tempi per cambiare residenza e quanto costa?" a "come avviene il riconoscimento di un figlio". Inoltre, sarà anche in grado di fissare appuntamento richiesti dagli utenti con i dipendenti.