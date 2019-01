Siete vulnerabili al phishing? Google lancia un test per capirlo

Il fenomeno del phishing rappresenta uno dei pericoli più diffusi del web. Quotidianamente milioni di persone ricevono centinaia di migliaia di email con presunti ricatti e tentativi di estorsione.

Jigsaw, una divisione del gruppo Alphabet (quindi di Google), ha lanciato un interessante test che permette di capire il proprio livello di vulnerabilità ai tentativi di phishing. Il quiz può essere effettuato tramite questo indirizzo ed include una serie di esempi di mail legittime e di phishing.

Gli utenti non dovranno fare altro che scegliere tra "phishing" e "legitimate": selezionando la risposta, il sistema dirà se si tratta di una mail vera o di phishing, motivando le motivazioni e sensibilizzando gli utenti sugli elementi che consentono di identificare le email fasulle che non devono essere aperte ed immediatamente cestinate.

Google fornisce anche esempi di finti documenti che spesso vengono allegati ai messaggi di posta ma che nascondono tentativi di contraffazione o estorsione.

Un punto su cui si sofferma il motore di ricerca è rappresentato dagli URL fasulli, che sono mascherati come legittimi e che possono trarre in inganno gli utenti meno esperti.

Tutti i dati inseriti nel test non verranno in alcun modo usati dal motore di ricerca per scopi pubblicitari. Alphabet infatti sottolinea come restino sui PC.