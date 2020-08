La sifilide potrebbe non essere stata portata in Europa dagli esploratori di Colombo

Quando Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe, portò con sé malattie che spazzarono via gran parte della popolazione. Non molto tempo dopo, infatti, in Europa si diffusero nuove malattie infettive, tra cui la sifilide, e la colpa venne attribuita ai marinai che tornarono dal "Nuovo Mondo". C'è, però, una nuova teoria su questa storia.

Nuove prove suggeriscono che il batterio che causa la sifilide sia arrivato in Europa troppo presto per essere stato un prodotto dei viaggi dall'America. Sebbene meno devastante per l'Europa di quanto lo fosse il vaiolo per i nativi americani, c'era comunque un'apparente simmetria nell'idea che la sifilide arrivasse da ovest. La professoressa Verena Schünemann dell'Università di Zurigo, però, non sembra essere d'accordo.

Studiando cadaveri del XV secolo provenienti da Finlandia, Estonia e Paesi Bassi, la ricercatrice ha notato lesioni riconducibili a dei casi di sifilide e ha trovato prove del batterio Treponema pallidum; un ceppo di questo agente patogeno causa la sifilide, mentre un altro è responsabile della framboesia, una malattia della pelle e delle ossa diffusa principalmente nelle isole dei Caraibi, nelle Filippine, in Africa, in India e in altri paesi tropicali.

"Il predecessore di tutte le moderne sottospecie di Treponema pallidum si è probabilmente evoluto almeno 2.500 anni fa. Per la sifilide venerea in particolare, l'ultimo antenato comune esisteva tra il XII e il XVI secolo", afferma Schünemann in una nota. Potrebbe non essere una pura coincidenza che la sifilide sia esplosa poco dopo il ritorno di Colombo. La ricercatrice pensa che sia possibile che ci sia stato uno scambio genetico tra i ceppi di sifilide del Vecchio e del Nuovo Mondo.

Tale scambio di genoma potrebbe aver creato una malattia più dannosa o facilmente trasmissibile rispetto ai suoi predecessori. Durante lo studio, inoltre, è stato scoperto un altro ceppo di T. pallidum che sembra essersi evoluto parallelamente alle altre due malattie, ma con effetti ancora sconosciuti agli esseri umani.