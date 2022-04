Le sigarette elettroniche alterano infiammazione in più organi, anche in cuore e cervello

Dopo gli studi che hanno confermato come le sigarette elettroniche non aiutino a smettere di fumare, torniamo nell’ambito grazie a una nuova ricerca che ha illustrato come l'uso quotidiano di sigarette elettroniche a base di capsule alteri lo stato infiammatorio in più organi, tra cui cervello, cuore e polmoni.

Lo studio in questione è stato pubblicato su eLife il 12 aprile 2022 ed è per giunta il primo a valutare nel dettaglio l’impatto dell’utilizzo quotidiano di sigarette JUUL con annessi aromatizzanti. Perché proprio le JUUL? Molto semplicemente perché risultano essere tra le più popolari sul mercato statunitense, tra gli oltre 12 milioni di adulti che le utilizzano abitualmente.

Ebbene, il team della San Diego School of Medicine dell'Università della California ha quindi analizzato l’impatto di aerosol aromatizzati a menta e mango, i gusti JUUL più popolari, in caso di utilizzo tre volte al giorno per tre mesi sui topi, cercando infine i segni di infiammazione. Nel cervello sembrerebbero manifestarsi gli effetti più sorprendenti in quanto diversi marcatori infiammatori risultano particolarmente elevati, specialmente nella regione del nucleus accumbens; ciò solleva una certa preoccupazione in quanto la neuroinfiammazione in tale area è collegata ad ansia, depressione e dipendenza.

L’infiammazione è poi aumentata nel colon, potenzialmente aumentando così il rischio di malattie gastrointestinali, mentre il cuore ha mostrato livelli ridotti di infiammazione, pur sempre risultando soggetto a maggiore vulnerabilità a infezioni del tessuto cardiaco. Infine, i polmoni non mostrerebbero peculiari marcatori infiammatori; nonostante ciò, i ricercatori ritengono necessario condurre altre analisi per giungere a risultati più definitivi.

Laura Crotty Alexander, l'autrice senior dello studio, ha dichiarato: “Questa è stata una vera sorpresa per noi. Questo ci mostra che anche le stesse sostanze chimiche del sapore stanno causando cambiamenti patologici. Se qualcuno che usa frequentemente sigarette elettroniche JUUL al mentolo è stato infettato da certe malattie, è possibile che il suo corpo risponda in modo diverso all'infezione”.

Sempre a proposito del fumo, un’altra ricerca ha confermato che l’esposizione da piccoli altera sonno e stress da adulti.