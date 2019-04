Sigarette elettroniche contaminate da tossine microbiche, lo studio

Ormai coloro che usano sigarette elettroniche sono abituati alle cattive notizie sulle sostanze chimiche trovate a più riprese nei prodotti. Un nuovo studio ha aggiunto altra carne al fuoco e suggerisce che molte cartucce delle e-sig ed i liquidi sarebbero contaminate da tossine microbiche di batteri e funghi.

Il fumo delle sigarette tradizionali a base di tabacco è ovviamente riempito di tossine che non sono create dalla combustione del tabacco stesso, ma provengono da batteri e funghi morti che contaminano i prodotti durante il processo di produzione. Questi includono endotossine, che si trovano all'interno di batteri ed aiutano a formare le pareti cellulari di molte specie di funghi.

In passato sono stati pubblicati vari studi che hanno collegato infiammazioni polmonari o riacutizzazioni di asma alla respirazione di endotossine e glucani, ma mai prima d'ora era stato fatto lo stesso con le sigarette elettroniche.

Quest'oggi è stata pubblicata una ricerca su Environmental Health Perspectives. I ricercatori di Harvard hanno testato 75 singoli prodotti di 10 dei principali marchi del settore. L'acquisto è stato effettuato completamente online, ad eccezione di uno, che è stato acquistato in un negozio vicino al campus. In totale sono state analizzate 38 cartucce e 37 liquidi elettronici, usati per riempire le sigarette elettroniche generando vari gusti come frutta, tabacco e mentolo.

E' stato scoperto che il 23% di questi avevano livelli rilevabili di endotossine, mentre l'81% conteneva alcuni glucani. In media, le cartucce avevano tre volte più glucano rispetto agli e-liquidi (se così si possono definire). I prodotti al gusto di tabacco e mentolo avevano livelli di glucano che erano in media dieci volte superiori. I livelli di endotossina, nel frattempo, erano leggermente più alti nei prodotti a base di frutta.

Secondo gli autori "alcuni marchi ed aromi di sigarette elettroniche possono essere contaminati da tossine microbiche". Il tutto al netto di limitazioni.

In fase di studio non sono stati testati i livelli di tossine che finiscono nell'aerosol prodotto da queste sigarette elettroniche e che gli utenti potrebbero respirare. Sono stati testati solo dispositivi di prima generazione, e non quelli più recenti. Gli autori dello studio osservano che al momento non ci sono prove scientifiche a sostegno di "un'ipotesi secondo cui gli attuali livelli di endotossine e glucano nelle sigarette elettroniche possano provocare problemi di salute".