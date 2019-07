Le sigarette elettroniche e la nicotina danneggerebbero le cellule staminali del cervello

Un gruppo di ricerca dell'Università della California, ha scoperto che le sigarette elettroniche, ormai sempre più popolari tra i giovani e coloro che intendono smettere di fumare, provocano uno stress alle cellule staminali neurali, che sono critiche per il cervello.

Al momento i ricercatori non hanno ancora capito in che modo le sostanze chimiche delle sigarette elettroniche influenzano le cellule staminali neurali ed i loro mitocondri, ma è comunque stata trovata una correlazione.

Utilizzando delle cellule staminali neurali dei topi, gli scienziati hanno identificato il meccanismo alla base della tossicità delle cellule staminali indotte dalle sigarette elettroniche, noto come SIMH (stress-induced mitochondrial hyperfusion).

"L'Iperfusione mitocondriale indotta dallo stress è una risposta protettiva e di sopravvivenza. I nostri dati mostrano che l'esposizione delle cellule staminali ai liquidi delle sigarette elettroniche, agli aerosol ed alla nicotina produce una risposta che porta alla SIMH" ha affermato Prue Talbot, professore del Dipartimento di Biologia Molecolare, Cellulare e dei Sistemi.

Atena Zahedi, la prima autrice del documento di ricerca, nello studio sostiene che "anche l'esposizione a breve termine può stressare le cellule portando, in caso di uso costante di questi dispositivi, alla morte o a malattie di tipo cellulare. Le nostre osservazioni si riferiscono a qualsiasi prodotto contenente nicotina". La ricercatrice ha anche spiegato che "gli alti livelli di nicotina presenti nelle sigarette elettroniche portano ad un'inondazione di nicotina nella membrana delle cellule staminali neurali. Questa si lega ai ricettori, causandone l'apertura, mentre il calcio e gli altri ioni iniziano ad entrare nella cellula provocando un sovraccaricamento".

Zahedi infatti ha spiegato che la presenza di troppo calcio nei mitocondri potrebbe essere dannosa, in quanto li fa gonfiare, cambiando la loro morfologia e funzionamento. In alcuni casi, si possono anche rompere portando la perdita di molecole che provocano la morte cellulare. "In caso di morte, le cellule staminali non sono più in grado di produrre aristociti e neuroni ad esempio" si legge nella ricerca, in cui gli scienziati aggiungono che i mitocondri danneggiati delle cellule staminali potrebbero accelerare l'invecchiamento e portare a malattie neurodegenerative, ecco perché invitano i più giovani e le donne incinte a prestare attenzione.

Di recente il tema delle sigarette elettroniche è stato oggetto di discussione dopo che San Francisco ne ha vietato la vendita.