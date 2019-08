Sigarette elettroniche, l'oncologo: 'Riducono il rischio di cancro, ma non sono innocue'

Il primo, presunto collegamento tra l'uso delle sigarette elettroniche ed una rara malattia polmonare, ha avuto un eco importante a livello mondiale, anche in Italia dove l'utilizzo delle e-cig è costantemente cresciuto negli ultimi anni. A fare un pò di chiarezza ci ha pensato un popolare oncologo sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.

Roberto Boffi, direttore della pneumologia e del centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in un'intervista tenuta per il popolare quotidiano ha affermato che "le sigarette elettroniche non sono totalmente innocue, sia quelle contenenti nicotina sia quelle senza. Anche se riducono il rischio di cancro, i danni nel breve termine, come broncospasmi e polmoniti gravi, sono già stati dimostrati”.

In uno studio pubblicato nel 2014 sulla rivista Environmental Sciences, infatti, è stato dimostrato che le sigarette elettroniche "presentano livelli di metalli pesanti, quali nichel, cromo, argento e piombo, quattro volte superiori a quelli delle sigarette tradizionali", che sono sostanze irritanti tant'è vero che nei pazienti asmatici lo svapo può aumentare brancospasmi e tosse nel giro di dieci minuti.

Secondo l'oncologo un altro degli effetti collaterali delle sigarette elettroniche è rappresentato dalle polmoniti tossiche, in quanto "le goccioline liberate dal vapore si depositano negli interstizi polmonari, cioè tra bronchi, polmoni e capillari, e al pari delle polmoniti virali causano insufficienza respiratoria. Finora non sono state riscontrate vittime e i numeri sono piuttosto contenuti, ma è un rischio di cui tener conto senz’altro”.

Ovviamente il grado d'incidenza è inferiore rispetto alle sigarette a tabacco riscaldato, ma le ricariche liquide non sono completamente innocue e contengono sostanze cancerogene, seppur in quantità media. "Le e-cig non sono un gioco. Il nostro appello è di vietarne l’uso anche negli ambienti interni perché nuocciono alla salute non solo di chi le usa ma anche delle persone accanto” conclude Boffi.