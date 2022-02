Che sigla devono avere i televisori e decoder compatibili con il nuovo DVB-T2?

E' ormai chiaro che ci stiamo avvicinando sempre più al passaggio al DVB-T2, e sempre più persone stanno scoprendo che i loro TV e decoder non sono compatibili con il nuovo standard. Come fare a riconoscere i nuovi apparati, quindi?

Nel rimandarvi alla nostra guida che vi spiega come capire se la TV è compatibile con il DVB-T2, sottolineiamo che ormai tutti i televisori e decoder presenti sul mercato devono essere compatibili con il nuovo standard, come stabilito dalla legge.

Se però volete avere pochi dubbi a riguardo al momento dell'acquisto, è necessario che l'apparato che state per portare a casa abbia la sigla "DVB-T2" con l'adesivo bianco, blu e nero che identifica la compatibilità con lo standard del digitale terrestre, e che supporti la codifica video "HEVC Main10", altrimenti non è possibile comunque accedere alle nuove programmazioni.

Se trovate la sigla DVB-S2, significa che il televisore è compatibile anche con la nuova piattaforma satellitare. Solitamente tutti i TV sono sia DVB-T2 che DVB-S2, motivo per cui non dovreste avere molti problemi ad accedere sia al nuovo digitale terrestre che alla TV satellitare gratuita, come Tivùsat.

Ricordiamo che di recente la Rai ha anche lanciato una smart card satellitare, che può essere richiesta da tutti.