Signal non funziona più in Cina: app bloccata dal governo?

Signal ha riscosso parecchio successo dopo la questione di WhatsApp e della condivisione dei dati con le piattaforme di casa Facebook Inc. Il boom di iscrizioni da parte degli utenti si è calmato progressivamente, considerato che mancano ancora diverse feature, ma intanto la tutela della privacy ha fatto storcere il naso al governo cinese.

Il Dragone avrebbe infatti incluso anche il servizio di messaggistica tra le piattaforme occidentali bloccate sul territorio nazionale: numerose segnalazioni da parte degli utenti cinesi avrebbero confermato il divieto di utilizzo di Social, ordinato con ogni probabilità per proibire ad attivisti e dissidenti di dialogare tra loro in Cina e verso l’Occidente.

L’applicazione al momento, come segnalato da GreatFire.org, risulta disponibile sull’App Store cinese ma, dalla giornata di ieri lunedì 15 marzo 2021, risulta inutilizzabile: ben 510.000 utenti cinesi, dunque, ora si trovano costretti ad abbandonare il servizio a meno che non vogliano avventurarsi nell’utilizzo di una VPN, cosa però assolutamente sconsigliata. In ogni caso, per ora non c’è alcuna parola ufficiale sulla questione proveniente né dai gestori stessi di Signal né dalla Cina, di conseguenza potrebbe trattarsi di un semplice test, anche se questa evenienza è alquanto improbabile considerata la popolarità dell’app.

Rimanendo sul mercato del Dragone, secondo un’analisi recente da parte di Counterpoint Research il mondo smartphone a livello nazionale sta vedendo un cambio di guardia alla vetta dei brand più di successo, dato che Oppo avrebbe raggiunto ufficialmente la prima posizione tra le società cinesi del settore. Un grande traguardo, raggiunto soprattutto grazie alla caduta libera di Huawei.