Signal, presto si potranno inviare criptovalute ai propri amici da iPhone

Signal è un'applicazione di messaggistica istantanea che recentemente ha fatto parlare particolarmente di sé. Sembra infatti che persino Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, abbia provato quantomeno a utilizzarla. Ebbene, presto questo software si arricchirà della possibilità di inviare criptovalute agli amici.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, in queste ore è emerso che il team dietro alla nota applicazione sta testando una funzionalità di questo tipo su iPhone. Per il momento si tratta di una feature ancora in beta. Tra l'altro, Signal Payments, questo il nome della funzionalità, attualmente supporta unicamente il wallet MobileCoin e la sua criptovaluta MOB.

Nonostante questo, la notizia è sicuramente interessante per coloro che sono soliti seguire da vicino il mondo delle criptovalute. Infatti, si tratta di un'importante apertura da parte di un'applicazione attualmente "sulla cresta dell'onda", visto che Signal recentemente è stata al centro di un "boom" di utenti. Inoltre, a quanto pare questa funzionalità di pagamenti, che può anche essere utilizzata tra amici, si espanderà ulteriormente in futuro (non è dunque da escludere l'arrivo di altre criptovalute).

In ogni caso, sembra che i primi test siano stati avviati nel Regno Unito e non è chiaro se Signal abbia intenzione di consentire anche agli utenti di altri Paesi di mettere alla prova tale funzionalità nel breve periodo.