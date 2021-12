Signal supera WhatsApp: videochiamate crittografate fino a massimo 40 persone

Se da una parte WhatsApp punta alla sicurezza delle chat di gruppo mettendosi al lavoro su una nuova funzionalità, dall’altra ci sono servizi di messaggistica concorrenti che raggiungono e superano il rivale firmato Meta. Si parla di Signal che, con un recente update, ha aumentato il limite delle videochiamate a 40 partecipanti.

L’annuncio viene dalla stessa Signal tramite un post sul blog ufficiale, dove gli sviluppatori hanno spiegato tutti i dettagli tecnici relativi al miglioramento della crittografia end-to-end nel caso delle videochiamate. A quanto pare, inizialmente la piattaforma di messaggistica nota per la sua elevata sicurezza si affidava a una soluzione open source esistente per gestire le videochiamate, ma non risultava affidabile nel caso delle chiamate da più di otto partecipanti.

Per questa ragione, gli sviluppatori di Signal hanno creato un loro servizio open source basato sulla tecnica di inoltro selettivo, per cui i partecipanti si affidano a server che si occupano di inoltrare feed audio e video senza alterare o visualizzare il contenuto a tecnici di terze parti. Questa tecnologia, in realtà, è già stata provata sul campo nel corso degli ultimi nove mesi ed è risultata sufficientemente affidabile per gestire fino a 40 partecipanti, e forse anche di più. In attesa di ulteriori test, l’app riceverà tale feature con supporto al detto numero di persone; in futuro, però, potrebbe cambiare.

Così facendo, Signal offrirà una soluzione migliore rispetto al principale rivale WhatsApp che, solo nel 2020, ha aumentato il limite di partecipanti a otto persone per le sue videochiamate di gruppo crittografate end-to-end. Chissà se il servizio del colosso di Mark Zuckerberg risponderà con una feature analoga in futuro.

Sempre a proposito di WhatsApp, ricordiamo che non da molto è possibile riascoltare un messaggio vocale prima di inviarlo.