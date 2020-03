Che significa LOL e cosa vogliono dire le altre abbreviazioni del Web

L'avvento di Internet ha fatto riunire le persone in community online e questo ha dato vita a un linguaggio tutto nuovo. Persino sulle pagine di Everyeye a volte spunta qualcuno che non ha idea di cosa significhi un determinato termine. Insomma, c'è proprio bisogno di una guida alle abbreviazioni principali del mondo del Web.

La prima cosa che dovete sapere è che la "lingua" di Internet sembra avere una regola non scritta: vanno utilizzati degli acronimi apparentemente senza senso, in modo da non far capire ai boomer di cosa si sta parlando. Non preoccupatevi boomer, poi spiegheremo anche cosa significa "boomer". Nel frattempo, andiamo a costruire una sorta di "glossario" del Web (se volete roba seria consultate quello di Death Stranding, qui siamo più livello Watch Dogs).

Che significa LOL

Una delle domande più frequenti legate al mondo del Web è quella relativa a cosa significa LOL. Beh, si tratta dell'abbreviazione di Laughing Out Loud (no, non "Thinking Out Loud" di Ed Sheeran), ovvero "sto ridendo fortissimo". È una risata sguaiata: pensate a quella di Jeff Bezos quando scrivete LOL. Trattandosi del mondo del Web, ovviamente non esiste una regola su come scrivere quest'abbreviazione: "lol" o "LOL", fa lo stesso (non provate però a scrivere "LoL", che vostro figlio potrebbe pensare che volete giocare a League of Legends). Non mancano le storpiature, da "lul" a "lel". Attenzione a "trolol": vi stanno prendendo in giro. Se invece usano "I lolled" o "ho lollato", cambiate amici.

Una volta, il termine LOL si usava anche per dire "lots of love" ("tanto amore") o "lots of luck" ("tanta fortuna"), ma poi il Web è diventato un brutto posto. Ah, quasi dimenticavamo: esistono le varianti ROFL, ROTFL e LMAO, che è meglio non tradurre. Se vi state chiedendo se stiamo scherzando o meno, potete trovare la risposta nell'Oxford English Dictionary, dove il termine LOL è elencato dal marzo del 2011.

Cosa significano le principali abbreviazioni del Web

Non esiste solamente LOL. Di seguito trovate i suoi principali "fratelli" (o forse è meglio dire "bro"?).

AFK (Away From Keyboard) : se seguite le nostre dirette su Twitch, probabilmente avrete sentito uno dei nostri "frontman" pronunciare questo strano termine (meglio non sapere la continuazione della frase). In ogni caso, la maggior parte delle volte significa che qualcuno si è staccato dalla tastiera per andare a espletare una funzione fisiologica, lasciando il proprio avatar virtuale fermo sul posto;

: se seguite le nostre dirette su Twitch, probabilmente avrete sentito uno dei nostri "frontman" pronunciare questo strano termine (meglio non sapere la continuazione della frase). In ogni caso, la maggior parte delle volte significa che qualcuno si è staccato dalla tastiera per andare a espletare una funzione fisiologica, lasciando il proprio avatar virtuale fermo sul posto; AKA (Also Known As) : qui l'esempio è molto semplice. Francesco Fossetti AKA ("conosciuto anche come") "Il Fossa";

: qui l'esempio è molto semplice. Francesco Fossetti AKA ("conosciuto anche come") "Il Fossa"; IDK (I Don't Know) : se qualcuno vi risponde con IDK ("Non lo so") dopo che avete chiesto dove si trova vostra moglie, iniziate a preoccuparvi;

: se qualcuno vi risponde con IDK ("Non lo so") dopo che avete chiesto dove si trova vostra moglie, iniziate a preoccuparvi; ASAP (As Soon As Possible) : significa "il prima possibile". Spesso chi lo dice è un bugiardo totale;

: significa "il prima possibile". Spesso chi lo dice è un bugiardo totale; FAQ (Frequently Asked Questions) : spesso confuso con un'altra parola inglese che significa tutt'altro, in realtà questo termine indica semplicemente le domande più chieste dagli utenti. Fa parte dei "false friends" inglesi (o forse no, ma su Internet non ci sono regole precise);

: spesso confuso con un'altra parola inglese che significa tutt'altro, in realtà questo termine indica semplicemente le domande più chieste dagli utenti. Fa parte dei "false friends" inglesi (o forse no, ma su Internet non ci sono regole precise); PAW (Parents Are Watching) : questa non la volevamo inserire, ma per fare un servizio alla comunità abbiamo deciso di svelare l'arcano. Significa "i genitori stanno guardando". Se vedete vostra figlia scrivere una cosa del genere mentre è in camera da letto, beh... sapete cosa fare;

: questa non la volevamo inserire, ma per fare un servizio alla comunità abbiamo deciso di svelare l'arcano. Significa "i genitori stanno guardando". Se vedete vostra figlia scrivere una cosa del genere mentre è in camera da letto, beh... sapete cosa fare; OMG (Oh My God) : tranquilli, non ha niente a che vedere con la religione. Si tratta semplicemente di un'esclamazione da utilizzare in vari contesti;

: tranquilli, non ha niente a che vedere con la religione. Si tratta semplicemente di un'esclamazione da utilizzare in vari contesti; TBA (To Be Announced) : se leggete questa scritta a fianco di un videogioco o di uno smartphone che state attendendo da tempo, sappiate che deve ancora essere annunciato. L'importante è che quel "TBA" non rimanga lì per sempre;

: se leggete questa scritta a fianco di un videogioco o di uno smartphone che state attendendo da tempo, sappiate che deve ancora essere annunciato. L'importante è che quel "TBA" non rimanga lì per sempre; OT (Off Topic) : è quello che dovreste fare il meno possibile nello spazio dei commenti. Significa andare fuori tema. Da scrivere inizialmente quando si fa una domanda che non ha nulla a che fare con il contenuto. Non vale come pretesto per invettive contro la redazione, sia chiaro;

: è quello che dovreste fare il meno possibile nello spazio dei commenti. Significa andare fuori tema. Da scrivere inizialmente quando si fa una domanda che non ha nulla a che fare con il contenuto. Non vale come pretesto per invettive contro la redazione, sia chiaro; WTF: meglio non tradurlo, ma sappiate che è un'esclamazione atta a esprimere stupore, a volte in senso non troppo positivo.

Oltre a queste storiche abbreviazioni, non possiamo non spiegarvi cosa significa boomer (o meglio "ok, boomer"). Ebbene, se state leggendo questo articolo e non conoscevate i termini di cui sopra, probabilmente lo siete. Si tratta infatti di un termine utilizzato dai ragazzi della Gen Z (dal 1997 al 2012) per esprimere il proprio dissenso in merito al paternalismo dei Baby Boomer (nati tra il 1946 e il 1964). In parole povere, per dirla in modo gentile, vuol dire: "se lo dici tu, che hai vissuto negli anni del boom economico".

Ci sarebbero poi da spiegare tutte quelle abbreviazioni che si usano negli SMS (come "XOXOXOX"), ma quelle sono incomprensibili pure a noi e nemmeno Wrench di Watch Dogs ha saputo darci indicazioni. Fidatevi che non vi state perdendo nulla.