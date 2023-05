Che significa 'topo da biblioteca'? Ecco perché lo usiamo in questo modo

Perché colui che ama trascorrere tempo in biblioteca, leggendo e studiando, viene definito “topo da biblioteca”? Te lo sei mai chiesto? Oggi ti spiegheremo com’è nata questa curiosa associazione di idee.

L'origine dell'espressione risale al XIX secolo, quando le biblioteche erano ancora luoghi d’élite e non aperti alla collettività. I topi furono associati ai libri e alla cultura, perché le librerie erano fatte di legno e carta, materiali appetibili per i roditori. Pur se attraverso fessure e squarci, infatti, i topi erano assidui frequentatori di quei luoghi e quindi giovavano di un’opportunità che non tutto il popolo aveva.

Inoltre, la figura del topo è da sempre legata all'astuzia e alla conoscenza: basti pensare alla storia di Topolino e alla sua capacità di superare gli ostacoli grazie all'intelligenza. Oltretutto, il termine "biblioteca" deriva dal greco bibliothēkē, ovvero "luogo dei libri", il che contribuisce ad alimentare l'idea di un posto dedicato alla cultura.

In principio, la locuzione "topo da biblioteca" è stata coniata in America, ma si è poi diffusa a livello globale per l'influenza della cultura anglosassone. Oggi l'espressione viene utilizzata in modo colloquiale per indicare una persona studiosa e appassionata di lettura, escludendo ogni accezione negativa o denigratoria.

Dunque, l'espressione vuole rappresentare gli studiosi e i lettori accaniti come i topi intenti a rosicchiare libri. In fondo, chi legge con passione e dedizione è un po’ un divoratore di cultura, che entra in biblioteca affamato e se ne esce sempre sazio e soddisfatto!