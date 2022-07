La 'Signora Misteriosa' è l'unica mummia incinta che conosciamo

Gli studiosi stanno lavorando su un’insolita mummia che, non solo aveva una gravidanza al momento della morte, aveva una deformazione del cranio molto particolare, probabilmente dovuta a un tumore.

La strana mummia, che è stata soprannominata la "Signora misteriosa", probabilmente proveniva dall'antica città egiziana di Tebe. Questo appellativo rispecchia perfettamente il caso specifico: oltre a tutta una serie di informazioni scoperte dall’autopsia, la donna è stata rinvenuta in un sarcofago di un sacerdote maschio. Insomma, gli scienziati ne avevano di nodi da sciogliere con questa mummia.

I ricercatori del Warsaw Mummy Project, in Polonia, hanno pubblicato uno studio sostenendo che le scansioni TC della Misteriosa Signora avevano rivelato i resti di un feto all'interno del suo grembo, rendendola la prima mummia incinta conosciuta al mondo. Il gruppo ha stimato che la donna fosse morta intorno alla ventottesima settimana di gravidanza.

Come sapete, il processo di mummificazione prevede la sostituzione o l’eliminazione di specifici organi all’interno del corpo del defunto: nel caso specifico del feto sono emersi diversi dubbi. Vista la lavorazione del feto stesso, in salamoia, si è pensato che sia stato messo all’interno del corpo della donna e che quindi non fosse suo figlio.

Ora, lo stesso gruppo di ricerca ha annunciato che la Misteriosa Signora probabilmente aveva un cancro al rinofaringe, che colpisce la bocca, la cavità nasale e la trachea. Le nuove affermazioni si basano su deformità trovate nel cranio della mummia, ma i risultati non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria o confermati da test chimici.

Il cranio della donna ha rivelato un foro di 7 millimetri dietro l’orbita dell’occhio sinistro. Questa particolarità suggerisce che se un tumore fosse cresciuto lì allora avrebbe allontanato l'osso circostante dal resto dell'alveolo, secondo Marzena Ożarek-Szilke, archeologa e antropologa presso l'Università di Medicina di Varsavia.

In alternativa, il buco potrebbe essere stato lasciato da una ciste o causato da cribra orbitalia, una condizione causata dall'anemia o dalla mancanza di ferro (che è comune nelle persone in gravidanza). Tuttavia, ulteriori piccole deformità alle ossa nella cavità nasale, nella mascella e nei seni fanno del cancro la causa di morte più probabile.

Normalmente sarebbe impossibile dire esattamente cosa abbia causato tali deformità ad un cranio così vecchio, ma poiché la Signora Misteriosa fu così ben conservata, i tessuti del corpo sono ancora abbastanza morbidi da rimanere attaccati alle ossa, come la mummia di Lady Dai. Questi tessuti consentiranno ai ricercatori di eseguire test istopatologici per determinare una volta per tutte se la Misteriosa Signora avesse il cancro.

