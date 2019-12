Signore e signori, la fotocamera sotto lo schermo dello smartphone è realtà!

Dopo le prime informazioni di qualche mese fa, finalmente la fotocamera sotto lo schermo dello smartphone è diventata realtà. Infatti, alcuni recensori esteri hanno potuto mettere le mani sul primo prototipo funzionante con questa tipologia di sensore.

In particolare, stando a quanto riportato da AndroidGreek e dal profilo Twitter TechXUnit e come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, OPPO ha mostrato, nel contesto dell'evento Inno Day 2019 che si sta tenendo in queste ore a Shenzhen (Cina), uno smartphone in grado di scattare foto senza disporre di una fotocamera visibile nella parte anteriore.

In parole povere, il sensore fotografico è posto sotto allo schermo e l'utente vede solamente un piccolo quadratino mentre sta scattando una foto e nelle schermate con colori chiari. Nelle immagini scure e durante l'utilizzo quotidiano invece chiaramente non si vede nulla e questo rende all-screen il design del dispositivo senza nemmeno dover implementare una soluzione pop-up. Stiamo parlando ancora di un prototipo, quindi l'azienda cinese potrebbe rendere ancora meno "visibile" il sensore prima dell'arrivo della tecnologia sul mercato consumer. Tuttavia, è interessante sapere che la Under Sceen Camera funziona già da ora.

Secondo molti lo smartphone in questione potrebbe essere un prototipo di OPPO Reno3, dispositivo che dovrebbe essere ufficializzato già questo mese in Cina. Alcune fonti fanno però sapere che probabilmente ne sapremo di più durante l'edizione 2020 del Mobile World Congress di Barcellona, quindi non è ancora chiaro quali siano i piani dell'azienda cinese in merito.