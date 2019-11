Signore e signori, Microsoft e Nokia hanno annunciato una nuova partnership

Dopo il progetto dei Nokia Lumia legato all'ormai "sepolto" Windows Phone, Microsoft e Nokia hanno annunciato una nuova partnership. Gli obiettivi delle due aziende sembrano essere piuttosto ambiziosi.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale di Nokia, dove si legge: "Microsoft e Nokia hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per accelerare la trasformazione e l'innovazione nelle aziende tramite cloud, intelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT). Unendo le soluzioni cloud di Microsoft all'esperienza di Nokia [...], le aziende cercano di aiutare le altre società e i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) a trasformare le loro attività.

Le soluzioni Microsoft Azure, Azure IoT, Azure AI e Machine Learning si combineranno con le soluzioni wireless predisposte per LTE / 5G e le offerte di connettività IP, SD-WAN e IoT di Nokia. Le aziende guideranno la digitalizzazione industriale e l'automazione delle imprese".

Insomma, sembra proprio che Microsoft e Nokia abbiano grandi piani per il futuro, anche se non a livello consumer. Chissà se un giorno le due aziende torneranno a sfornare qualche nuovo dispositivo in campo smartphone. Tuttavia, per il momento, anche la società di Redmond sembra volersi focalizzare su Android, dato che ha scelto questo sistema operativo per il suo smartphone Surface Duo.