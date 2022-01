Signore e signori, ecco il piccolo PC da 13 euro che può far girare Doom

Il mondo del Web ha fatto nascere miriadi di bizzarri prodotti tech. L'ultimo arrivato da questo punto di vista è un PC da 13 euro. Vi avvertiamo sin da ora: si tratta di un progetto che potrebbe non vedere mai la luce, ma a quanto pare c'è chi vuole puntarci fortemente.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, lo sviluppatore Brain Benchoff si è posto una semplice domanda: a quanto ammonta la cifra minima per realizzare un piccolo computer funzionante mediante i componenti presenti sul mercato? Ovviamente l'obiettivo non era quello di farci girare sistemi operativi come Windows, bensì semplicemente di far funzionare la riga di comando di Linux e poco altro.

Tuttavia, il progetto del developer è stato ideato in modo intelligente: il piccolo PC dispone di uno schermo IPS TFT da 2,3 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel posizionato nel bel mezzo della tastiera, quasi come se si trattasse di una sorta di una console portatile per videogiochi. A supportare il tutto a livello prestazionale c'è un SoC Allwinner F1C100s e sul retro sono disponibili una porta USB-A 2.0, uno slot SD e una porta USB Type-C per la ricarica.

Non c'è nemmeno un OS con interfaccia grafica, ma mediante l'uso di Buildroot è possibile giocare a Doom. "Perché ovviamente è possibile", ha fatto sapere lo sviluppatore tramite Twitter. In ogni caso, chiaramente per ora si tratta solamente di un "proof of concept" di un developer, ma il fatto che teoricamente i componenti utilizzati per un dispositivo di questo tipo costino solamente 15 dollari (circa 13 euro al cambio attuale) ha fatto avvicinare all'idea molte persone incuriosite dal piccolo PC.

Prima di provare a produrre in modo massivo il dispositivo, però, badate bene al fatto che per ottenere quel prezzo è necessario acquistare almeno 10.000 unità di ogni componente. Tuttavia, Benchoff ha affermato che forse proverà a rendere realtà il prodotto, anche se non è chiaro se ciò avverrà realmente. Potete approfondire la questione nella pagina Github del Minimum Viable Computer (così è stato ribattezzato il progetto).