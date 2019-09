Signore e signori, lo standard USB 4 è tra noi: tutti i dettagli

Una delle porte più diffuse nel mondo della tecnologia è sicuramente quella USB. D'altronde, ognuno di noi si imbatte da molti anni in questo standard presentato originariamente nel 1996. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e adesso è già arrivato il momento della quarta generazione di porte USB.

Infatti, l'USB Implementers Forum, ovvero l'organizzazione no profit creata per promuovere e supportare questo standard, ha rilasciato il documento ufficiale di presentazione di USB 4. Questo significa che la quarta generazione di porte USB è pronta per la diffusione su larga scala. Nonostante questo, ovviamente ci vorrà del tempo prima che i produttori riescano a implementare sui dispositivi destinati ai consumatori lo standard USB 4. Le stime degli analisti parlando infatti di una possibile diffusione di massa non prima del 2021. I primi prodotti a montare queste porte potrebbero però arrivare nel corso del 2020.

Per quanto riguarda le caratteristiche di USB 4, nel documento rilasciato dall'USB-IF viene confermato il supporto al dual channel, che permetterà di raggiungere un'ampiezza di banda di 40Gbps. Non manca anche la compatibilità con i connettori USB Type-C e con gli standard USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3. Insomma, le porte USB non saranno più come prima tra qualche anno.