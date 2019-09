Signore e signori, è ufficiale: questo è OnePlus 7T!

Mentre tutti stavano attendendo impazientemente l'evento di annuncio di OnePlus 7T, Pete Lau, CEO dell'azienda cinese, ha fatto una bella sorpresa agli appassionati del mondo smartphone. Infatti, Lau ha già svelato diversi dettagli su OnePlus 7T, a partire dal design posteriore.

Il CEO della società cinese ha pubblicato un lungo post sul forum ufficiale di OnePlus, dove spiega quali sono le novità principali dello smartphone e ne analizza il design. I render presenti all'interno di questa notizia sono ufficiali: OnePlus 7T sarà proprio così. Confermato dunque il comparto fotografico "circolare" posto sul retro. Non sono state diffuse invece immagini dettagliate riguardanti la parte frontale, ma in una bozza del design dello smartphone si vede un notch "a goccia" e quindi sembra proprio che i precedenti rumor siano stati confermati anche da questo punto di vista.

Pete Lau ha spiegato che la prima cosa che un utente nota quando guarda il retro di uno smartphone è il comparto fotografico e quindi è molto importante progettare soluzioni innovative. Insomma, non è un caso che sempre più aziende stiano puntando insistentemente su questo componente, da Apple con iPhone 11 fino a Huawei con la gamma di smartphone Mate 30 di prossimo arrivo passando per Motorola One Zoom, smartphone annunciato durante l'IFA 2019.

Non ci resta che attendere il prossimo 26 settembre 2019 per saperne di più in merito a OnePlus 7T e alla sua presunta variante Pro. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo certamente di tenervi informati da questo punto di vista.