Altro che Signorini: in Spagna c'è un'IA che conduce l'Isola dei Famosi

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo parlato dell’influencer Emily Pellegrini creata dall’IA che ha fatto girare la testa a molti calciatori ed attirato le attenzioni di molti. In Spagna però per condurre l’equivalente de L’Isola dei Famosi, un network si è affidato ad un’intelligenza artificiale.

Si chiama Alba Renai, è di Madrid ed ha 24 anni. C’è solo un piccolo problema: non esiste, in quanto è una presentatrice virtuale. Occhi scuri, capelli castani, fisico perfetto, Alba Renai è sbarcata sui social nel settembre 2023 e da allora la strada è stata tutta in discesa: su Instagram ha raccontato i suoi viaggi a Milano in occasione della settimana della moda, ma anche i suoi viaggi in Corea del Sud. I suoi social (è presente anche su TikTok, Threads, Facebook e YouTube) sono colmi di contenuti, dal momento che come racconta in un’intervista, i primi mesi “sono stati una montagna russa di emozioni ed esperienze”.

Il lipsync però non è sempre perfetto ed in alcuni video il movimento delle labbra non coincide con le parole che pronuncia. Parlando di questa nuova avvenuta, si è detta “consapevole della mia natura virtuale e, per questo, voglio guidare un movimento per un'IA trasparente e responsabile. Credo di poter avere una voce generando contenuti che ispirino e intrattengano il mio pubblico”.

