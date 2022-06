Silenziare il telefono vi causa stress? Potreste soffrire di questo disturbo d'ansia

Diverso tempo addietro abbiamo visto come ricevere meno like sui social causa stress negli adolescenti, ma la stessa ansia potrebbe emergere anche negli adulti che, molto semplicemente, mettono lo smartphone in silenzioso. Se fosse così anche nel vostro caso specifico, potreste soffrire di un disturbo d’ansia piuttosto diffuso.

Un nuovo studio condotto dalla Penn State University e pubblicato online sulla rivista Computers in Human Behaviour parla chiaro: molte persone che mettono in silenzioso lo smartphone si trovano inconsapevolmente vittime della cosiddetta FOMO (Fear of Missing Out), ovvero la paura di perdersi qualcosa, di essere tagliati fuori dalla società.

L’analisi è stata condotta su un campione di 138 persone, delle quali il 42% ha scelto la modalità di sola vibrazione, l’8,7% la modalità silenziosa e la percentuale restante l’attivazione delle suonerie, per un totale di quattro giorni consecutivi. Prima di avviare lo studio, i partecipanti hanno completato un sondaggio per vedere se avevano la FOMO e hanno attivato lo strumento Screen Time sui loro telefoni.

I risultati sono i seguenti: coloro che hanno disattivato l'audio del telefono hanno registrato il tempo più alto sui social media e hanno controllato il proprio telefono più spesso rispetto ai partecipanti che non hanno disattivato il proprio dispositivo. Il tempo sullo schermo del telefono non era solo più alto nelle persone con FOMO, ma la disattivazione delle notifiche ha anche aumentato i sentimenti di stress.

Mengqi Liao, dottorando autore dello studio, ha dichiarato: “Senza alcun chiaro 'ronzio' o suono dai loro telefoni, le persone con una FOMO elevata potrebbero usare i loro telefoni ancora di più. Invece di disattivare tutte le notifiche dai loro telefoni per evitare distrazioni, gli utenti con una FOMO elevata potrebbero personalizzare le impostazioni delle notifiche e disabilitare selettivamente alcune notifiche”.

Secondo Thea Gallagher, altra ricercatrice che ha preso parte all’analisi, il parere dei terapeuti per cui spegnere i telefoni dovrebbe causare meno stress non andrebbe seguito ciecamente; al contrario, si dovrebbe comprendere la propria situazione a pieno prima di procedere con questi rimedi "estremi".

